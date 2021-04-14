«В стендап привел Ваня Усович». Поговорили с тремя белорусками, которые попали в шоу на ТНТ

Источник материала: Tut.by

В начале марта стартовал третий сезон «Женского стендапа» на ТНТ. Вместо уже привычных комиков в первых двух сериях зрители увидели новые лица — аж девять. Кого-то это расстроило, но нас скорее обрадовало, ведь среди них оказались сразу три белоруски. Запоминайте имена: Алиса Дударева из Минска, Анна Семенова из Могилева и Надежда Кулик из Слуцка. AFISHA.TUT.BY узнала, какой была их жизнь до прихода в юмор, правда ли, что одна из девушек не слышит на одно ухо, и как эфир на главном развлекательном канале изменил их жизни.



Надежда Кулик, Алиса Дударева и Анна Семенова

Кто эти девушки «вне стендапа»

Минчанка Алиса Дударева до того, как всерьез занялась стендапом, работала корреспондентом на белорусском телевидении. Поэтому, считает девушка, ощущения, что она звезда, не появилось:

— Я скорее почувствовала еще больше желания заниматься стендапом, появилось больше уверенности. Телевизионные амбиции я давно удовлетворила. Много над собой работала, и сейчас такая, наверное, самая активная и осознанная фаза. Поэтому все, что сейчас происходит в моей жизни, очень логично, линейно и последовательно. Меня, наоборот, смущает, когда люди говорят «о, как круто вышло» — будто все это случайность. Нет, я очень много для этого сделала, так что не надо удивляться.

Еще в 2017 году Алиса переехала в Москву. На переезд, как казалось девушке, ее сподвигла личная драма.

— Сейчас я понимаю, что все равно бы переехала в Москву, ведь здесь много возможностей для творческого развития. У меня большие амбиции, и всегда хочется расширять границы, — считает собеседница. — Минск — до сих пор мой любимый город, но это как с одеждой: ты вырос, и даже у твоей самой любимой куртки, которую ты еще даже не износил, рукава уже короткие.

Сейчас у Алисы есть основная работа, и она никак не связана с творчеством:

— Конечно, я хочу полностью уйти в комедию, просто это потребует больше времени и сил.

Надежда Кулик родом из Слуцка, живет она в белоруской столице. В офисе об увлечении девушки знают не все, потому что она разделяет эти сферы своей жизни. Где Надежда работает — нетрудно догадаться из шутки о «красной цене», которую из белорусского эфира вырезали. Зато по телевизору все-таки прозвучала другая шутка о коллегах. Девушка рассказала, что работает в мужском коллективе, поэтому может отличать коллег по запаху. Но никто не обиделся:

— Им понравилось! Сразу начались игры в то, про кого какая шутка и драки «нет, это про меня». Но я их разочаровала: это про людей, которые там уже не работают, — говорит Надежда.

Пока что девушка не планирует уходить со своей работы и переезжать в Москву. Но мысли об этом бывают:

— Если меня позовут, то, конечно, я перееду. Хочу попробовать полностью посвятить себя комедии — а что я потеряю? Если буду чувствовать в себе силы и знать, что потяну, буду все для этого делать.

У Анны Семеновой из Могилева, как может показаться, совсем не совместимая со стендапом профессия. Она — учитель, правда, не в государственной школе. Анна занимается с детьми дополнительным изучением английского.

Несмотря на то, что в своем выступлении Анна рассказывала, что родители учеников очень трепетно относятся к тому, что она выкладывает в соцсети, реакций на появление учительницы в стендапе пока не было.

— Я как-то этого не особо опасаюсь. Это зависит от людей: кто как воспримет. Если все будет хорошо, значит, поняли, что это просто шутки, — рассуждает девушка. — Если будут как-то реагировать, то будем уже смотреть по ситуации. Разные же люди бывают, повлиять на это невозможно.

Сколько надо работать, чтобы попасть в телевизор (однозначного ответа нет)

В стендапе девушки оказались совершенно по-разному. Например, Надежда Кулик шла к этому долго и упорно:

— Юмором я занимаюсь семь лет, но прямо серьезно и регулярно — где-то с 2017 года. Я училась в университете вместе с Ваней Усовичем, и в то время, 2011−2012-й годы, Слава Комиссаренко делал стендап-концерты Cheesecake Factory. Ваня там выступал, а я ходила смотреть. Мне понравилось. Где-то через полгода решила выступить и сама. Так что, по сути, Ваня меня привел в стендап.



Иван Усович — белорусский комик, выступавший в Stand Up на ТНТ. Недавно выпустил сольный концерт на YouTube. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Сначала Надежда долго не решалась записаться и куда-то пойти, но потом спросила у Ивана Усовича, где лучше попробовать. Он и посоветовал.

— Я написала шуток и пошла на «Открытый микрофон» в бар, который был в каком-то подвале даже не в центре Минска. Зал был битком, публика была не случайная: все пришли целенаправленно. Выступало 14 комиков, и я была единственной девочкой, там их прежде вообще не было. Мне хлопали, выступление «зашло». Если бы было плохо, я бы, возможно, никогда больше не пришла, — признается Надежда. — Но мне было очень страшно, я даже думала уйти сначала, но все-таки себя переборола. Первые ощущения у меня были такие, что я вот сейчас иду со сцены, и они все меня знают, а я никого не знаю — как будто я голая. Одновременно и радостное, и неловкое чувство.

У Анны Семеновой дорога получилась куда короче: всего за полгода в юморе она уже попала в телевизор.

— Я прошла семинар комика Виталия Коломийца, это было в сентябре прошлого года. В начале октября у меня уже случился первый выход на сцену, и так потихонечку начала писать и выступать. Впервые — на открытом микрофоне, который Виталий устраивал для тех, кто проходил его семинар. Была достаточно «тепличная» атмосфера, поэтому как настоящее первое выступление я это не засчитываю. Вот когда уже через неделю пошла сама — там уже больше волновалась, ведь не было такой сильной поддержки. Но провалом это не было.

Анна признает, что все же были шутки, которые зашли не так, как ожидалось. Но именно запись с тем, вторым выступлением, она и отправила в «Женский стендап». Получилось успешно.

Алиса Дударева сказала, что вообще не помнит того дня, когда проснулась, озаренная мыслью «буду комиком».

— Ощущение того, что я смешная не только в шутках, но и каких-то своих реакциях, было всегда. Но быть душой компании — это не всегда залог успеха. Помню только, как моя подруга по школе кино и телевидения Останкино мне сказала: «А ты не хочешь быть комиком? У тебя отлично получится, я уверена». Тут должна быть монтажная склейка, и вот я стою на сцене, — смеется девушка.

На деле так, конечно, не бывает. Первое выступление Алисы случилось в кальянной.

— Публика была, мягко говоря, специфическая, там у них свой дымный вайб. Я тогда относилась к выступлению как к празднику: еще не очень подходяще выглядела. На мне были черные обтягивающие штаны из экокожи, обтягивающий гольф — это было излишне сексуально. Я что-то рассказывала в микрофон, а они сидели и курили, и это было очень странно. Тогда-то я об этом не думала, а теперь понимаю, как это все смотрелось.

Посмеялись зрители лишь один раз, да и то не в том месте, которое сама девушка считала смешным.

— Было очень тихо, я перенервничала, но не остановилась. Мне когда-то Гурам Амарян (комик, участник шоу Stand Up на ТНТ. — Прим. TUT.BY) сказал, что очень важно перетерпеть первые три-пять выступлений. Если выстоишь — дальше будет проще. На третье выступление ко мне приехала мама. Обычно она меня во всем поддерживает, — рассказывает Алиса. — У нас вообще очень интеллигентная семья, мы даже матом не ругаемся. И мама мне говорила, что нужно своим стендапом нести что-то более высокое, шуток про секс и половые органы и так хватает.

Но, по мнению девушки, на начальном этапе именно про это и шутят, сложно как-то иначе.

— Я очень боялась, что мама разочаруется. Я ее предупредила, что два раза скажу слово член, один раз слово педик. Она поторговалась, но все-таки смирилась. В общем, выступление было не самое успешное, но мама была счастлива и гордилась мной, а я была счастлива вдвойне, ведь она по сути стояла у истоков моего нового увлечения. Мама меня похвалила.

Уже после моего первого эфира, признается Алиса, они с папой, наверное, не были в восторге:

— Мы стараемся это больше не обсуждать. Я рассказываю, как выступила, как реагировал зал, но про что я шучу, особо не уточняю. А то мама: может, все-таки можно без шутки про вагину? Но нет более приличного синонима, шутка-то не в этом. И она соглашается.

Как девушки попали в «Женский стендап» на ТНТ

В «Женский стендап» девушки тоже попали разными путями. Алиса Дударева признается, что пробовала «вообще все».

— В том числе я как-то пришла на открытый микрофон «Женского стендапа», когда рассматривали новых потенциальных участниц. Я тогда познакомилась с Марком Сергиенко и Мишей Лавровым, это два автора и редактора проекта. После моего выступления ребята подошли ко мне с вопросом, есть ли у меня еще материал. Я сказала да, но это было вообще не да, ведь я просто не представляла, что такое материал для стендапа. Думала, шуточек за неделю накидаю, будет смешно, — говорит Алиса. — Но я тогда вообще ничего в стендапе не понимала. В течение двух недель я попыталась написать новый материал, но оказалось, что это занимает гораздо больше времени. Так что мне еще предстояло пройти все этапы стендап-комика, выступать на разных площадках, набираться опыта и учиться у более опытных коллег.

У другой белоруски — Анны Семеновой — все происходило в переписке. После того как она отправила ролик со своим вторым выступлением, с ней контактировали сотрудники ТНТ целых 1,5 месяца:

— Отправляла материал, который писала. Мне говорили, что вот эти шутки, например, нам нравятся, но нужно гораздо больше. И вот как раз через полтора месяца меня пригласили на первую техническую вечеринку, и началось.

Без душевных метаний в это время тоже не обошлось:

— Ты не понимаешь, что происходит. Для меня вообще все в новинку — я же только начинала. Для меня любой разговор с редакторами о том, что нужно убрать, а что оставить, был непонятен. Но я решила следовать схеме, что я выключаю эмоциональность, страхи и делаю просто с закрытыми глазами, а там как получится.

Надежда Кулик честно признается: сначала вообще не знала, что есть такой проект. Ее история в «Женском стендапе» началась в 2018 году, когда его еще не существовало в природе:

— Тогда еще не было съемок и эфиров, но материал уже готовился. Мне написал Паша Залуцкий (комик из Беларуси, участвующий в первых сезонах «Женского стендапа». — Прим. TUT.BY). Он спросил, как дела, мы немного поболтали, и он предложил отправить видео редакторам. Я начала отнекиваться: «Кому это вообще надо, ничего я не буду высылать». Но видео все-таки сняла, оно у меня лежало. Месяца два, наверное, я думала. Мне было очень страшно: а вдруг я вышлю, а мне скажут, что я не смешная. Потом я решила, что если я не вышлю, то мне вообще никто ничего никогда не скажет.

И вот — «зеленый свет». Свою запись эфира Надежда воспринимала как обычное выступление.

— Накрыло после эфира. Увидела себя по телевизору — мне понравилось. Я долго к этому шла и первым опытом осталась вполне довольна. Родители гордятся! Мама перед эфиром обзвонила всех, всем написала. Я спрашиваю, ну зачем ты это делаешь, она отвечает: хочу, чтобы все знали, какая ты у меня молодец. Друзья тоже рады, они знают, как долго я к этому шла и как долго работала.

В свою очередь Анна Семенова говорит, что она сразу чувствовала ответственность:

— В тот день мы снимали две передачи, моя была вторая. Было понятно, как отсняли первый выпуск. Было очень волнительно, потому что ты понимаешь, что есть огромная команда, съемочная группа, и люди стараются, поэтому надо тоже постараться сделать хорошо. Ребята все очень поддерживали: девочки, авторы. Говорили: «Не волнуйтесь, все будет хорошо в любом случае». До выступления ты очень сильно волнуешься, но когда называют твое имя, уже просто идешь и делаешь, что можешь. Зал был очень теплый и классный, поэтому волнение есть до первого смеха, потом — расслабление.

После выступление Анна… не помнила ничего.

— У меня был просто белый лист. Потом, когда посмотрела по телевизору, поняла, что нормально. Есть, конечно, моменты, где нужно как-то добивать в плане подачи, голоса, — критикует себя девушка.

Первое выступление для Алисы Дударевой тоже было волнительным, даже несмотря на опыт «в телевизоре»:

— Я не думала о том, что это эфир. Но было страшно! Я там к врачу трижды подходила и просила прекрасные капли, которые успокаивают, но не дурманят. Сердце бьется, буквально выскакивает, я понимаю, что подвергаю себя дичайшему стрессу, но мне хочется это делать! Я еще и чисто медицински к этому восприимчива: чувствую стресс в два-три острее обычного человека. Во время съемки меня так накрыло, что отпустило только на третий день: тогда я стала понимать, что произошло.

К сцене и выступлениям девушка до сих пор не привыкла.

— Конечно, страшно уже не так, но не могу сказать, чтобы я теперь прямо ни капельки не волновалась. Думаю, такого и не будет. Мне кажется, это нормально. Вот если я не буду волноваться, то это, наверное, подозрительно будет.

«Фишки» девушек: Анна не слышит на одно ухо, а у Алисы «томный» голос. Это что, правда?

Комментаторы на YouTube уже мечтают, чтобы Алиса Дударева занялась озвучкой или завела ASMR-канал на YouTube. Девушка умеет интриговать: говорит, ей это действительно интересно и задатки есть.

— Думала об этом, но пока как-то не складывалось. Всех это почему-то сильно подкупает… что ж, да будет так! Я бы хотела стать официальным голосом кого-то из голливудских звезд.

При этом никого из признанных актеров озвучки Алиса «сдвигать» не собирается, хочет занять свою нишу.

— Уверена, для меня она найдется. С головой уходить в озвучку желания нет, а вот один официальный голос, чтобы периодически работать — это круто. Если персонаж мне будет близок, то вообще супер. Пока такого персонажа или актрисы нет, но когда появится, я сразу это пойму.



Фото: unsplash.com

Анна Семенова в своем выступлении заявила, что не слышит одним ухом, многие шутки были построены на этом. Девушка заверила: это чистая правда.

— Это же такая фишка, которая, хоть и незаметная, но важная. Для меня лично это прямо то, о чем стоит сказать. Плюс это не вызывает негативных откликов. К тому же зрителя это может удивить, и я стала это использовать, потому что это нечастый случай, — поясняет Анна. — С первого открытого микрофона поняла: я не знаю комика с похожими проблемами, поэтому поле непаханое.

Как эфир повлиял на жизнь и что даст для будущего

После первого эфира на ТНТ жизнь девушек пока особо не изменилась. Алиса Дударева, например, говорит, что ей стали писать старые знакомые. Причем некоторые настолько давно забытые, что про существование Алисы вспомнили только после эфира.

— Бывший коллега, например, с которым мы в лучшем случае здоровались, вдруг активно начал интересоваться моими делами. Но вообще мне нравится, что в личку пишут серьезные ребята, не просто «вау, ты бомба». Есть аргументированная, развернутая реакция на мои выступления, — говорит девушка. — И даже если я реагирую на это сообщение, они это уже не продолжают, за что им спасибо. Они хотели сделать комплимент, я отреагировала — все довольны. Но несколько отчаянных психов, конечно, пришлось заблокировать.

Надежда Кулик и Анна Семенова пока особых изменений не заметили. Кроме того, что им периодически стали предлагать интервью и заваливать директ в инстаграме.

— Для многих было неожиданностью, что я занимаюсь юмором и где-то выступаю. Тем более, не все знали, что я сотрудничаю с «Женским стендапом» на ТНТ, — говорит Надежда.

Некоторые из знакомых Анны Семеновой вообще не знали, что она занимается стендапом. Так что в основном удивлялись в хорошем смысле слова.

Прошел только первый эфир, поэтому будущее девушек пока туманно. Будет ли второй? Третий? Зависит от них.

Анна Семенова пока между двух сфер: юмор и образование. Сейчас она активно пишет материал для второго выступления.

— Сложно предсказать, что будет дальше. Возможно, я через полгода пойму, что уже написала что могла, и вернусь к образованию. А может, пойму, что есть еще много тем, на которые я бы хотела шутить, и займусь плотнее стендапом. Это будет зависеть от моей результативности.

— Я намерена работать больше, будут эфиры обязательно, — обещает Алиса Дударева. — Сейчас участвую в мероприятиях «Женского стендапа» и пишу новый материал. Я точно буду дальше заниматься комедией, потому что это раскрывает меня — это очень крутой способ расти и развиваться. Наверное, это самые прочные и серьезные отношения в моей жизни.

— Пока готовимся к следующему выпуску, если он напишется — то все будет. Но останавливаться я не планирую, буду писать еще, — Надежда Кулик лаконична в своих эмоциях.