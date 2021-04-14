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Хейтеры атаковали русскую теннисистку за лишний вес. Та не выдержала и написала жесткий ответ

14.04.2021 14:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Экс 56-я ракетка мира в одиночном разряде из России Алла Кудрявцева, вернувшаяся на корт после рождения сына в 2018 году, ответила на сообщения хейтеров. По словам спортсменки, ее атакуют на почве лишнего веса, пишет eurosport.

«К обычным оскорблениям и советам закончить карьеру добавляются неприятные бодишеймерские сообщения от наших „замечательных“ разочарованных ставочников.

Поверьте, ребята, я, к сожалению, в курсе, что я намного крупнее, чем раньше. И крайне трудно быть в окружении 20-летних в идеальной форме и кучи мамочек, которые выглядят лучше, чем когда-либо. Я сильно набрала вес во время беременности, и мне трудно его скинуть. Я стараюсь, работаю и вернулась на корт. Так что идите на *** [хрен] и оставьте меня в покое», — написала Кудрявцева в твиттере.

33-летняя Кудрявцева — победительница одного WTA в одиночном разряде (Ташкент-2010). После родов и возвращения на корт Алла играет исключительно в парном разряде и занимает 260-е место в рейтинге.

 
 
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Она рассказала, что и без посторонних видит, что не дотягивает до идеальной формы, но этому есть объяснение: Алла набрала вес во время родов и пока не может привести...
 
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