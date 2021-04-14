Байден помог: торги на бирже завершились обвалом доллара и евро

Стоимость корзины валют сегодня выросла на 0,13% благодаря значительному укреплению российского рубля.





Курс доллара рухнул на 0,0253 BYN до 2,6145 BYN/USD и с минимума за 11 дней грохнулся на минимум за 23 дня, а всего неделю назад доллар обновил исторический максимум подорожав до 2,6676 BYN.





За последние пять торгов доллар подешевел уже четвёртый раз. Суммарное снижение за это время составило 0,0531 BYN.





Напомним, что вчера объём торгов на бирже составил всего $5,26 млн. Это было минимальное значение почти за полтора года.





Сегодня ситуация начала налаживаться — объём торгов увеличился более чем в 2 раза до $12,5 млн.





Курс евро упал на 0,0158 BYN до 3,1245 BYN/EUR. Евро непрерывно дешевеет уже пятые торги подряд. Общие потери за это время для евро валюты составили 0,0439 BYN.





Объём торгов евро вчера тоже установил антирекорд, снизившись до 1,68 млн. евро — минимума за 2,5 года. Сегодня он удвоился.





Курс российского рубля подскочил на 0,0356 BYN до 3,4537 BYN/100 RUB. Российский рубль укрепился уже второй раз, а до этого он находился на минимуме за 111 дней.





Нацбанк повышает ставку рефинансирования

Сегодня Нацбанк РБ принял решение о том, что с 21 апреля ставка рефинансирования поднимется до 8,5%, против текущих 7,75%. По мнению регулятора, это будет способствовать замедлению инфляции. По мнению регулятора, это будет способствовать замедлению инфляции.





Центробанк России

Вчера Байден позвонил Путину и предложил пообщаться на территории третьей страны. Это залило позитивом рынки и укрепило российский рубль, который значительно подорожал к доллару и евро.





Банк России принял решение опустить официальный курс доллара на завтра сразу на 1,57 RUB до 75,6826 российских рублей — минимума с начала апреля.





Официальный курс евро на завтра упал на 1,38 RUB до 90,5391 российских рублей и оказался на минимуме за неделю.