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"Акт Магнитского" и универсальная юрисдикция. ПАСЕ планирует ужесточить позицию СЕ в отношении официального Минска

14.04.2021 14:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ПАСЕ планирует принять ряд резолюций, которые ужесточат позицию Совета Европы в отношении белорусских властей. Вину силовиков и чиновников планируют устанавливать в рамках универсальной юрисдикции практически всех государств европейского континента.

"Акт Магнитского" и универсальная юрисдикция. ПАСЕ планирует ужесточить позицию СЕ в отношении официального Минска

«Жестокое подавление мирных демонстраций»

Заседание Совета Европы должно состояться в Страсбурге 9 — 22 апреля. Евродепутаты планируют обсудить необходимость избирательной реформы в Беларуси. Также ПАСЕ рассмотрит нарушения прав человека в нашей стране, требующие международного расследования.

В перспективе принятие “акта Магнитского” в отношении ряда белорусских силовиков и госчиновников, пишет “Белорусы и рынок”.

Оба доклада планируется заслушать 21 апреля. Первый — о необходимости избирательной реформы, подготовлен лордом Давидом Бленкатра (Великобритания). Он будет сделан от имени Комиссии по политическим вопросам и демократии Совета Европы. Второй доклад будет о нарушениях прав человека — его презентует Александра Луи (Франция) от имени Комиссии по юридическим вопросам и правам человека.

Доклад Александры Луи - акцент будет касаться «жестокого подавления мирных демонстраций против фальсификации президентских выборов». Акцент в докладе будет сделан на арестах и пытках в местах заключения, а также на приговорах на длительные сроки тюремного заключения “с сомнительной юридической дефиницией”.

Давид Бленкатра в своем докладе расскажет о том, что «в результате президентских выборов 9 августа 2020 г., которые не были ни свободными, ни честными, страна погрузилась в глубокий кризис, сопровождаемый беспрецедентной волной насилия против политических оппонентов, правозащитников, журналистов и граждан Беларуси».

«Акт Магницкого» и персональные санкции

Британец призывает в своем проекте доклада белорусские власти срочно провести избирательную реформу, для того чтобы гарантировать независимость и беспристрастность избирательных комиссий. Обеспечить прозрачность досрочного голосования и подсчета голосов, свободный доступ наблюдателей, ясные и понятные критерии регистрации кандидатов и возможность обжалования решений избирательных комиссий.

Александра Луи требует немедленно освободить всех политзаключённых и вступить в диалог с оппозицией с целью провести новые демократичные выборы. Странам-членам Совета Европы предлагается собирать доказательств нарушения прав человека в Беларуси, с целью уголовного преследования нарушителей. 

Александра Луи ссылается на экс-территориальную компетенцию судов касательно пыток и бесчеловечного обращения. Евродепутат призывает государства Совета Европы принять своего рода «акт Магнитского» в отношении отдельных лиц РБ, наложив на них персональные санкции.

«Власть … в руках одного человека»

Телеграф писал о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен 30 марта представил ежегодный доклад о соблюдении прав человека в мире. Беларусь в документе названа авторитарным государством, где власть сосредоточена в руках одного человека «как по факту, так и по закону», а «все выборы после 1994 года не соответствовали международным стандартам».

В документе отмечаются пытки в местах содержания под стражей со стороны сил безопасности , которые «были преднамеренными, поскольку они были широко распространенными и систематическими», суровые и опасные для жизни условия содержания в тюрьмах, отсутствие расследования и ответственности за насилие в отношении женщин.

Также упоминаются проблемы с независимостью судебной власти, серьезные ограничения свободы слова, СМИ и интернета, уголовное преследование за призыв к мирным демонстрациям, преследование независимых профсоюзов и прочее.
 
 
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ПАСЕ планирует принять ряд резолюций, которые ужесточат позицию Совета Европы в отношении белорусских властей. Вину силовиков и чиновников планируют...
 
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