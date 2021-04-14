Как произошла их “телепортация” – большая тайна, которую ни соответствующие российские службы, при условии, что они были в курсе, ни беларуские не сообщают.





Однако по некоторым данным Федута и Зенкович были похижены в один день - 11 апреля - и вывезены из России на частном самолете.





“Белорусский партизан” узнал мнение председателя Верховного Совета 12 созыва и отставного генерала МВД Мечислава Гриба и доктора политических наук Павла Усова.





"Могли похитить, а могли и передать"

- Федуту с Зенковичем могли похитить в Москве, но и российские спецслужбы могли задержать и передать белорусской стороне. Между спецслужбами двух стран существует соглашение о взаимной помощи: стоило КГБ дать поручение – и российские спецслужбы их бы задержали и передали.





Как все происходило на самом деле: то ли россияне их задержали на своей территории и передали белорусской стороне (это соответствовало бы законодательству), то ли белорусские спецслужбы сами поехали в Москву – никто этого точно не знает.





В свое время в Беларуси задерживали литовских коммунистов Буракявичуса и Ермолавичуса: наши спецслужбы дали разрешение на приезд литовских спецслужб, которые и провели задержание. Белорусские спецслужбы дали разрешение, за что позже были наказаны.





А ведь литовцы могли бы сделать запрос в Беларусь. Наши спецслужбы их задержали бы и передали литовской стороне.





- А зачем вообще того же Федуту задерживать в Москве, если большую часть времени он находится в Минске?





- Тоже не знаю. Вообще не имею представления, какой из Федуты террорист или организатор массовых беспорядков, это человек совершенно иного характера. Не могу понять, что происходит.





- Как московские события характеризуют позицию Кремля по отношению к официальному Минску?





- Сегодняшняя кремлевская власть пока что стоит на стороне фактического руководителя белорусского государства (я не говорю – президента). И никто этого не скрывает. Наоборот, и белорусская власть всем демонстрирует, что Кремль ее поддерживает, и сам Кремль этого не отрицает.





Похищения активистов перекинутся на зарубежье?

Доктор политических наук Павел Усов не исключает, что «КГБ при помощи российского ФСБ отрабатывает практики похищения и вывоза политических противников, пока на территории России».





По его мнению, инциденты с Федутой и Зенковичем «открыто позиционируются как элемент расправы и запугивания всех тех, кто находится за границей».





- Эта практика может в перспективе распространиться на активных белорусов, которые находятся в Украине, Литве, Польше. Понятно, "операции" будут реализованы под прикрытием дипломатических площадок (как элемент оптимизации).





Неудивительно, что к процессу оптимизации напрямую подключились "силовые структуры". Учитывая, что Россия и Беларусь (как системы) вступили в прямую конфронтацию с Западом, дипмиссии будут активно вовлечены в это противостояние.





Не знаю, дойдет ли до открытых расправ, покушений на противников режима в эмиграции, но очевидно, что режим готов на самые радикальные меры, - считает Павел Усов.