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"Могли похитить, а могли и передать"

14.04.2021 14:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Публицист Александр Федута и юрист Юрась Зенкович таинственным образом “переместились” из Москвы в СИЗО КГБ.

"Могли похитить, а могли и передать"
Как произошла их “телепортация” – большая тайна, которую ни соответствующие российские службы, при условии, что они были в курсе, ни беларуские не сообщают.

Однако по некоторым данным Федута и Зенкович были похижены в один день - 11 апреля - и вывезены из России на частном самолете.

“Белорусский партизан” узнал мнение председателя Верховного Совета 12 созыва и отставного генерала МВД Мечислава Гриба и доктора политических наук Павла Усова.

"Могли похитить, а могли и передать"

- Федуту с Зенковичем могли похитить в Москве, но и российские спецслужбы могли задержать и передать белорусской стороне. Между спецслужбами двух стран существует соглашение о взаимной помощи: стоило КГБ дать поручение – и российские спецслужбы их бы задержали и передали. 

Как все происходило на самом деле: то ли россияне их задержали на своей территории и передали белорусской стороне (это соответствовало бы законодательству), то ли белорусские спецслужбы сами поехали в Москву – никто этого точно не знает. 

В свое время в Беларуси задерживали литовских коммунистов Буракявичуса и Ермолавичуса: наши спецслужбы дали разрешение на приезд литовских спецслужб, которые и провели задержание. Белорусские спецслужбы дали разрешение, за что позже были наказаны. 

А ведь литовцы могли бы сделать запрос в Беларусь. Наши спецслужбы их задержали бы и передали литовской стороне. 

- А зачем вообще того же Федуту задерживать в Москве, если большую часть времени он находится в Минске?

- Тоже не знаю. Вообще не имею представления, какой из Федуты террорист или организатор массовых беспорядков, это человек совершенно иного характера. Не могу понять, что происходит.

- Как московские события характеризуют позицию Кремля по отношению к официальному Минску?

- Сегодняшняя кремлевская власть пока что стоит на стороне фактического руководителя белорусского государства (я не говорю – президента). И никто этого не скрывает. Наоборот, и белорусская власть всем демонстрирует, что Кремль ее поддерживает, и сам Кремль этого не отрицает.

Похищения активистов перекинутся на зарубежье?

Доктор политических наук Павел Усов не исключает, что «КГБ при помощи российского ФСБ отрабатывает практики похищения и вывоза политических противников, пока на территории России». 

По его мнению, инциденты с Федутой и Зенковичем «открыто позиционируются как элемент расправы и запугивания всех тех, кто находится за границей».

- Эта практика может в перспективе распространиться на активных белорусов, которые находятся в Украине, Литве, Польше. Понятно, "операции" будут реализованы под прикрытием дипломатических площадок (как элемент оптимизации). 

Неудивительно, что к процессу оптимизации напрямую подключились "силовые структуры". Учитывая, что Россия и Беларусь (как системы) вступили в прямую конфронтацию с Западом, дипмиссии будут активно вовлечены в это противостояние. 

Не знаю, дойдет ли до открытых расправ, покушений на противников режима в эмиграции, но очевидно, что режим готов на самые радикальные меры, - считает Павел Усов.
 
Теги: Минск
 
 
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Публицист Александр Федута и юрист Юрась Зенкович таинственным образом “переместились” из Москвы в СИЗО КГБ.
 
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