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Погода в СНГ: в Казахстане резко потеплело, в Беларуси ожидаются дожди

14.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Еще один летний день подарил апрель москвичам. Плюс 21 сегодня в российской столице. Вполне июньские значения. Но уже завтра аномальное тепло начнет отступать, придут дожди. О погоде в других странах Содружества узнавали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

В Казахстане климатическая весна стремительно отвоевывает у холода область за областью. Сегодня в республике тепло и солнечно. Зимние вещи можно убрать подальше, ведь температура взяла курс наверх. В Нур-Султане днем до плюс 15 и без осадков. Такое резкое потепление приносит и проблемы.

Возрастает угроза паводка. На реках вблизи Нур-Султана начался ледоход. Опасные участки спасатели контролируют с высоты птичьего полета. В зоне риска десяток населенных пунктов. Ситуация с паводком на контроле у премьера страны Романа Скляра и министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина. На вертолете они обследовали состояние Астанинского водохранилища и Преображенского гидроузла. Пока процесс снеготаяния идет стабильно, без водных разливов.

Армения

Армению заливают дожди, местами с грозами. Такому ненастью рады только аграрии – осадки после жары способствуют интенсивному цветению плодовых деревьев. Температура воздуха в стране продолжает держаться на летней высоте. В Ереване почти плюс 20, а на юге республике в Сюнике – до 24 тепла.

Беларусь

В Минске 10 градусов тепла. Во многих районах пройдут дожди, а на западе страны возможен мокрый снег. Такая погода продержится до конца недели. Тем, кто не боится промочить ноги, Белорусское общество охотников и рыболовов предлагает поучаствовать в акции «Чистый водоем». Волонтерам выдадут пакеты, перчатки и помогут вывезти собранный мусор с берегов озер и рек. Экологическая акция продлится до 24 апреля.

Кыргызстан

Новую высоту взяла температура воздуха в Бишкеке. Днем до плюс 20 и солнечно. Также радужно и безоблачно на юге Ферганской долины в Баткенской области. Там на склонах горы расцвел уникальный цветок. Его называют Айгуль или Рябчик Эдуарда. Он занесен в Красную книгу и растет только в заповеднике Айгуль-Таш. Массовое цветение длится всего две недели. По народному поверью, тот, кто первым увидит раскрывшийся Айгуль, будет счастлив. Поэтому сейчас в заповеднике много туристов.



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Теги: Минск
 
 
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Армению тоже заливает, местами гремят грозы. Осадки способствуют цветению плодовых деревьев.
 
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