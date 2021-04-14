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Кэти Перри сменила имидж, но Орландо Блум этого не оценил

14.04.2021 14:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Певица Кэти Перри решила кардинально сменить имидж: такое стремление звезды оценили все, кроме жениха звезды - актера Орландо Блума.

Прошлым летом Блум и Перри стали родителями. С тех пор в отношениях пары наметился легкий холодок - актер рассказал об интимных проблемах с возлюбленной. Тогда певица решила заняться своей внешностью и порадовать бойфренда, о чем свидетельствует ее новый пост в Instagram.

Кэти Перри ненадолго сменила имидж: певица отказалась от привычного блонда и примерила образ жгучей брюнетки.

Новый образ звезды очень понравился поклонникам, чего не скажешь о женихе Кэти:

"Малыш, у нас дома закончилось овсяное молоко. Нужно съездить за продуктами. Это задача номер один", - не оценил пост любимой актер.

Поклонники Перри не смогли остаться в стороне и тут же бросились защищать певицу и критиковать ее избранника.

"А ты бы не хотел сначала сделать комплимент, а потом отправлять в магазин?"; "Как-то бестактно вышло, Орландо"; "Мы тут новый цвет волос обсуждаем, ты не заметил?", - написали фолловеры.

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Пользователи социальных сетей сошлись во мнении, что звезда "Пиратов Карибского моря" поступил бестактно по отношению к возлюбленной.
 
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