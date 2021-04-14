|
Кэти Перри сменила имидж, но Орландо Блум этого не оценил
14.04.2021 14:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Певица Кэти Перри решила кардинально сменить имидж: такое стремление звезды оценили все, кроме жениха звезды - актера Орландо Блума.
Прошлым летом Блум и Перри стали родителями. С тех пор в отношениях пары наметился легкий холодок - актер рассказал об
Кэти Перри ненадолго сменила имидж: певица отказалась от привычного блонда и примерила образ жгучей брюнетки.
Новый образ звезды очень понравился поклонникам, чего не скажешь о женихе Кэти:
"Малыш, у нас дома закончилось овсяное молоко. Нужно съездить за продуктами. Это задача номер один", - не оценил пост любимой актер.
Поклонники Перри не смогли остаться в стороне и тут же бросились защищать певицу и критиковать ее избранника.
"А ты бы не хотел сначала сделать комплимент, а потом отправлять в магазин?"; "Как-то бестактно вышло, Орландо"; "Мы тут новый цвет волос обсуждаем, ты не заметил?", - написали фолловеры.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пользователи социальных сетей сошлись во мнении, что звезда "Пиратов Карибского моря" поступил бестактно по отношению к возлюбленной.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)