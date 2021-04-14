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Министр образования рассказал, на какие специальности поступить будет проще

14.04.2021 14:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 апр ― Sputnik. Минобразования увеличило цифры приема на технико-технологические специальности, специализации химико-биологического направления и некоторые другие, рассказал министр образования Беларуси Игорь Карпенко, отвечая на вопрос корреспондента Sputnik.

В этом году на уровень высшего образования 1-й ступени (бакалавриат) планируется принять более 54 тысяч первокурсников. Что касается колледжей, они зачислят более 39 тысяч абитуриентов.

"Выпуск 11-х классов школ в этом году ожидается меньше, чем в прошлом, примерно на 1 тысячу человек (в 2020-м аттестаты получили 53 446 школьников – Sputnik), а сколько будет желающих поступить в вузы и ссузы с предыдущих годов, мы пока не знаем. Пока это прогнозные цифры по приему. Также мы не можем четко сказать, сколько человек придет получать второе высшее образование", – подчеркнул глава ведомства.

По его мнению, цифры приема в этом году оптимальные, "они создадут определенную конкурсную ситуацию для того, чтобы отобрать лучших на специальности".

"Мы сбалансировали эти цифры в пользу технико-технологических специальностей, специализаций химико-биологического направления, медицинских и "айтишных" специальностей и тех, что находятся на стыке информационных технологий со сферами экономики и науки. И чуть уменьшили на экономические и юридические специальности, частично – гуманитарные", – пояснил Карпенко.

Когда подорожает образование

Министр пояснил, что есть методика, по которой Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) устанавливает прогноз возможного повышения цен, и образование – не исключение.

"На сегодняшний момент мы этот процесс пока не инициируем. Да, были отдельные попытки вузов поднять стоимость обучения (в связи с дополнительными затратами, связанными с повышением зарплат педагогов, и других затрат на образовательные программы на платной основе – Sputnik). Договорились, что изыщем для этого внутренние ресурсы. Так что пока не повышаем", - подытожил Игорь Карпенко.

На прошлой неделе МАРТ опубликовал прогноз по росту цен на ряд товаров и услуг на 2021 год. Согласно документу, в третьем квартале в Беларуси высшее и средне-специальное образование подорожает на 10%.

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Теги: Минск
 
 
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Окончательные цифры приема в белорусские вузы и колледжи были опубликованы до 1 апреля на сайтах учреждений образования, однако, по мнению Игоря Карпенко, надо...
 
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