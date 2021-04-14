Захарова: Минские соглашения не носят сакрального смысла для властей ЕС

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Захарова: Минские договоренности не носят сакрального смысла для властей ЕС

Минские договоренности прошли верификацию Совбеза ООН, они являются обязательными к исполнению, подчеркнула Захарова в эфире. "Это не просто соглашения между сторонами, из которых потом, как пытался сделать Зеленский год ― полтора назад, можно выйти и сказать, что они более неактуальны и мир ушел вперед, так не получится сделать", добавила она.

Представитель российского внешнеполитического ведомства высказалась о недавней жесткой риторике руководства Евросоюза в отношении России в украинском конфликте и игнорирование нынешними еврочиновниками важности Минских соглашений.

"Вся эта брюссельская команда новая, они сбросили старую кожу, как они считают, обновились. Они делают вид, что у них нет никакой персональной привязки ко всем этим договоренностям", ― сказала официальный представитель МИД РФ.

Они (руководители ЕС) не были участниками тех событий, они их не комментировали на тот момент, сказала Захарова. "Они как бы люди новые, которые так же делают вид, как и Зеленский, что в общем находятся в нынешних обстоятельствах, в нынешней ситуации, и поэтому для них эти Минские договоренности не носят некоего сакрального смысла", отметила представитель МИД.

Политические кройка и шитье

Новые руководители ЕС действительно не участвовали в выработке этих соглашений, отметила представитель МИД. "А те, кто был свидетелем и участником тех процессов, для них действительно Минские соглашения ― это нечто особое, но для всех, кто сегодня находится у политического руля, у центра принятия решений в Европе, на Украине, по всему миру, Минские договоренности являются документом, обязательным для реализации", подчеркнула Захарова.

Что касается жесткой риторики нынешних властей Евросоюза в отношении Москвы, всему виной ― многолетние попытки коллективного Запада "сформировать, скроить, сшить, придумать или создать Украину по своему собственному видению", отметила представитель МИД.

"Те самые политические кройка и шитье, которые они применяют по всему миру, говоря о том, что политическая система в том или ином государстве неверная, неправильная, они знают, как тому или иному государству жить, приносят лекала и рецепты и дальше начинается вот это моделирование", ― сказала Захарова.

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