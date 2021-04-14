ЕЭК начал расследование работы агрегаторов такси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 апр – Sputnik. На проверку деятельности и функционирования приложений служб такси отведено 150 рабочих дней, об этом сообщили во время видеомоста Москва – Минск – Бишкек – Ереван – Нур-Султан, который состоялся в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь .

Подозревают в картельном сговоре

Рынок по оказанию услуг такси в последние годы стремительно изменился на все Евразийском пространстве. И у государств-союзников, как правовых регуляторов бизнес-процессов, появились причины подозревать в данной сфере факт недобросовестной конкуренции.

"90% рынка такси сегодня находится в тени. Не в том плане, что он нелегальный, а то, что на нем нет должного регулирования со стороны государства. Правила действуют в каком-то частном порядке. И это самое худшее, потому что пока сильный устанавливает правила слабому. А это ведет к монополизации рынка", – рассказал директор департамента антимонопольного регулирования ЕЭК Алексей Сушкевич.

По данным статистики, за последние шесть лет стоимость перевозки в такси снизилась в полтора раза. И ситуация на рынке вызывает только недоумение.

"Мы должны изучить эти цифровые платформы. И знать, как они работают. Пока у нас нет достаточной информации. При этом услуги по перевозки имеют социальное значение, ведь это фактор мобильности. Большое количество водителей самостоятельно подключаются к сервису. С точки зрения законодательства, это картельный сговор. А это уже факт антимонопольного нарушения", – пояснил директор института права и развития Высшей школы экономики Сколково Алексей Иванов.

Цена безопасной поездки

Сейчас посредством электронного приложения специальный алгоритм определяет стоимость поездки. В него заложено большое количество переменных. И потому нередко пассажиры жалуются на высокую стоимость проезда во время ненастной погоды или в несколько раз повышающуюся плату в часы пик.

"Вместе с этим, как подсчитано, стоимость такси снизилась в полтора раза. Но мы же понимаем, что есть рост инфляции, идет удорожание издержек в сфере перевозок, износ транспорта. И нас, в конечном счете, интересует не только стоимость, но и безопасность проезда", - подчеркнул Алексей Сушкевич.

Подсчитано, что ежедневно во всех странах ЕАЭС услугами такси пользуются свыше 100 миллионов пассажиров. Причем только в России 1 миллион водителей занимается нелегальным извозом. Сама профессия водителя такси девальвировалась и привела к формированию нового социального слоя – прекариата, то есть временно или частично занятого работника с низкой квалификацией.

"Формируется прекариат, или класс сдельных работников, которые позволяют компаниям получать доходы. А сами водители бегают то к одним, то к другим. Их социальные гарантии никто не учитывает, а они не задумываются о пенсии, руководствуясь сиюминутной выгодой", – уточнил Алексей Иванов.

Как работает схема

Агрегаторы автоматически передают заказы любому водителю. Их просчитанная цель – максимальное извлечение прибыли.

"Вся модель заключается в росте заказов. Когда новый агрегатор приходит на рынок, то не жалеет инвестиций, чтобы купить пассажиров (едва ли не делает дни, когда перевозка вообще бесплатная). И, одновременно, "покупаются" водители (за счет доплат). Но это ущербная модель, которая ведет к обнищанию и пассажиров, и водителей", – объяснил руководитель центра компетенций Международного евразийского форума "Такси" Станислав Швагерус.

Он отметил, что "сейчас водительское удостоверение можно оформить в Интернете. "Сервис" такой существует, и у тебя через день будут права любого государства СНГ. Проверить такой документ невозможно, потому что для этого необходимо делать официальный запрос в Министерство иностранных дел".

Сейчас на российский рынок такси выходит крупная китайская компания. Она уже смогла завоевать страны Латинской Америки. Словом, даже некоторые российские агрегаторы лишь номинально зарегистрированы в России. Вся прибыль уходит на заграничные счета.

Как и когда собирается вмешаться ЕЭК

В Москве в ближайшее время будет внедрен цифровой профиль водителя такси, то есть система или база данных, которая удостоверит квалификацию и одновременно исключит работу нелегалов. На легковые автомобили ожидается разработка электронных паспортов.

5 марта 2021 года стартовало расследование ЕЭК, которое позволит установить все нюансы работы агрегаторов заказов такси. О результатах и реагировании на правила работы перевозчиков станет известно в начале августа. Что любопытно: комиссия ЕАЭС сможет сделать выводы в те же сроки, когда в Москве состоится профессиональный форум по оказанию услуг такси.