Мотопатрули начали работать на дорогах Беларуси – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Патрулированием дорог на мотоциклах занимается служба эскортирования спецподразделения ДПС "Стрела" МВД Беларуси. Сейчас мотопатрули следят за порядком на дорогах Минска, однако в случае необходимости, подчеркивают инспекторы, они готовы выехать и в регионы.

Поскольку задачи у мотоциклистов "Стрелы" крайне важные, техника здесь лучше, чем в других подразделениях МВД. Мотопарк патрулей насчитывает 4 новеньких "немца" BMW F800GS. Мотоциклы "Стрелы" могут разгоняться до 200 км/ч, так что удрать от них будет непросто.

Кстати, в задачи мотоциклистов "Стрелы" входит не только контроль за дорожным движением. Они эскортируют президентов и высокопоставленных лиц. Для этого в службе эскортирования есть 15 "японцев" Yamaha FJR 1300 AS.

"Начались первые деньки, поэтому служба эскортирования выехала осуществлять контроль за дорожным движением на мотоциклах BMW. Для сотрудников службы первоочередные требования – иметь водительское удостоверение категории А, чтобы здоровье позволяло и не боялся стального коня. Также осуществляем сопровождение высших должностных лиц других государств", - говорит заместитель начальника службы эскортирования спецподразделения ДПС "Стрела" МВД Юрий Мастерко.

Мастерство вождения и слаженность действий мотоциклисты отрабатывают на аэродроме "Липки" и незагруженных участках трассы М1. Устраиваться в службу приходили профессиональные байкеры. Однако, по словам Мастерко, они не проходили испытания, потому что не понимали, как во время движения не пользоваться тормозом. Все свои действия сотрудники службы эскорта проводят на самых маленьких скоростях, а тормозят лишь в самом конце движения.