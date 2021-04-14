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В Могилеве сотрудники ГАИ остановили нетрезвую девушку без прав

14.04.2021 14:39 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

В Могилеве сотрудник ГАИ остановили нетрезвую девушку, у которой еще и не было прав. 

Инцидент произошел 10 апреля. Около 01:30 ночи на проспекте Пушкинском инспекторы обратили внимание на автомобиль Audi 80. Водитель им пояснила, что направляется в травмопункт, поскольку повредила ногу. А после выложила все как на духу.

Инспектор ГАИ предложил проехать в больницу. Там ее проверили и на алкоголь. В выдыхаемом воздухе могилевчанки выявлено 1,3 промилле алкоголя. После освидетельствования инспекторы доставили девушку в травмопункт, а автомобиль - на штрафстоянку.

 
Теги: Могилев
 
 
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В Могилеве сотрудник ГАИ остановили нетрезвую девушку, у которой еще и не было прав.  Инцидент произошел 10 апреля. Около 01:30 ночи на проспекте Пушкинском...
 
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