|
В Могилеве сотрудники ГАИ остановили нетрезвую девушку без прав
Источник материала: БTВ Могилеве сотрудник ГАИ остановили нетрезвую девушку, у которой еще и не было прав.
Инцидент произошел 10 апреля. Около 01:30 ночи на проспекте Пушкинском инспекторы обратили внимание на автомобиль Audi 80. Водитель им пояснила, что направляется в травмопункт, поскольку повредила ногу. А после выложила все как на духу.
Инспектор ГАИ предложил проехать в больницу. Там ее проверили и на алкоголь. В выдыхаемом воздухе могилевчанки выявлено 1,3 промилле алкоголя. После освидетельствования инспекторы доставили девушку в травмопункт, а автомобиль - на штрафстоянку.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Могилеве сотрудник ГАИ остановили нетрезвую девушку, у которой еще и не было прав. Инцидент произошел 10 апреля. Около 01:30 ночи на проспекте Пушкинском...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)