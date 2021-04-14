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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так После общения со лжесотрудниками банка женщина лишилась 30 тысяч долларов В милицию обратилась 41-летняя жительница Новополоцка и рассказала, что после телефонного разговора с ее счета исчезла крупная сумма. Схема уже классическая -...

В милицию обратилась 41-летняя жительница Новополоцка и рассказала, что после телефонного разговора с ее счета исчезла крупная сумма. Схема уже классическая - звонивший в мессенджере мужчина представился сотрудником службы безопасности банка и рассказал, что со счета клиентки злоумышленники пытаются похитить деньги. Чтобы уберечь деньги, нужно назвать номер паспорта и присланные из банка коды из смс-сообщений.