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После общения со лжесотрудниками банка женщина лишилась 30 тысяч долларов
Источник материала: БTВ милицию обратилась 41-летняя жительница Новополоцка и рассказала, что после телефонного разговора с ее счета исчезла крупная сумма. Схема уже классическая - звонивший в мессенджере мужчина представился сотрудником службы безопасности банка и рассказал, что со счета клиентки злоумышленники пытаются похитить деньги. Чтобы уберечь деньги, нужно назвать номер паспорта и присланные из банка коды из смс-сообщений.
Анна Галинская, сотрудник УПК УВД Витебской области: "Во время общения выяснилось, что у горожанки есть счет и в другом банке. Ее сразу же "переключили" на второго "специалиста", который также рассказал о несанкционированных операциях. Женщина без сомнений выполняла все указания. Когда же приехала в банк, то узнала правду".
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В милицию обратилась 41-летняя жительница Новополоцка и рассказала, что после телефонного разговора с ее счета исчезла крупная сумма. Схема уже классическая -...
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