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Бывшего политзаключенного повторно задержали в Поставах

14.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Депортированного из Беларуси волонтера инициативной группы Тихановской арестовали, когда он приехал навестить семью.

ФОТОБывшего политзаключенного повторно задержали в Поставах

Фото Радыё Рацыя

13 апреля вечером в Поставах был задержан Андрей Новиков – волонтер команды Светланы Тихановской, гражданин России, подполковник полиции в отставке, сообщает правозащитный центр «Весна».

В июне прошлого года он был арестован в рамках «дела Тихановского» по обвинению в «организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок», и 7 месяцев провел в СИЗО на улице Володарского в Минске.

В конце ноября 2020-го его освободили и принудительно депортировали в Россию с запретом въезда в Беларусь сроком на 10 лет.

В Беларуси у Андрея Новикова осталась семья – жена и две дочери (одна из них с инвалидностью). Когда бывший политзаключенный приехал навестить семью, силовики узнали об этом, повторно задержали россиянина и доставили в Поставский РОВД.

Как сообщает Радыё Свабода, предварительно Андрею Новикову инкриминируют статью 371 УК – «Незаконное пересечение Государственной границы Республики Беларусь». Официальное обвинение ему будет предъявлено 16 апреля в присутствии адвоката.

 
Теги: Минск
 
 
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Депортированного из Беларуси волонтера инициативной группы Тихановской арестовали, когда он приехал навестить семью.
 
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