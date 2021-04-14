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Бывшего политзаключенного повторно задержали в Поставах
14.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Депортированного из Беларуси волонтера инициативной группы Тихановской арестовали, когда он приехал навестить семью.
ФОТО
Фото Радыё Рацыя
13 апреля вечером в Поставах был задержан Андрей Новиков – волонтер команды Светланы Тихановской, гражданин России, подполковник полиции в отставке,
В июне прошлого года он был арестован в рамках «дела Тихановского» по обвинению в «организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок», и 7 месяцев провел в СИЗО на улице Володарского в Минске.
В конце ноября 2020-го его освободили и принудительно депортировали в Россию с запретом въезда в Беларусь сроком на 10 лет.
В Беларуси у Андрея Новикова осталась семья – жена и две дочери (одна из них с инвалидностью). Когда бывший политзаключенный приехал навестить семью, силовики узнали об этом, повторно задержали россиянина и доставили в Поставский РОВД.
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Депортированного из Беларуси волонтера инициативной группы Тихановской арестовали, когда он приехал навестить семью.
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