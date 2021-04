Canon подразнила фотографов новой беззеркалкой EOS R3. Ее готовят к Олимпиаде

Источник материала: Onliner

Canon сегодня сообщила о подготовке к выпуску новой беззеркальной камеры со сменными объективами. Модель Canon EOS R3 расположится между EOS R5 и EOS-1D X Mark III, рассчитанными на профессионалов. Canon впервые перейдет на stacked-сенсор с обратной засветкой (BSI).

Это означает, что технологии Canon по изготовлению сенсоров обычный архитектуры себя исчерпали, поэтому можно ожидать улучшенного качества картинки на высоких ISO и высоких скоростей считывания информации. При этом в сенсоре сохранится фазовая фокусировка Dual Pixel AF. Следом за Sony Alpha 1 и Nikon Z9 Сanon пообещала серийную съемку частотой 30 кадров/c. Алгоритмы фокусировки умеют распознавать объекты, людей, птиц и животных.





Пока Сanon подразнила фотографов только снимком камеры спереди. Этого вполне достаточно, чтобы понять: R3 получает встроенную батарейную ручку и, соответственно, более емкие батареи. При этом она компактнее серии EOS-1D X. Эргономика камеры намекает на профессиональное репортажное использование. Камера защищена от влаги и пыли.

Cтоит обратить внимание на название модели. Чем меньше цифра — тем круче камера. R3 как бы намекает нам, что впереди еще будет R1 и Canon пока не показал всю свою мощь. Предположительная цена Canon EOS R3 — от $3900 до $6500, вполне возможно, она превзойдет Canon EOS-1D X Mark III в производительности. Высока вероятность, что Canon EOS R3 будет официально представлена в течение 2—4 недель. Ее готовят к Олимпиаде в Токио.

Вместе с камерой японцы анонсировали новый макрообъектив RF 100mm F2.8L Macro IS USM c управлением зоной нерезкости (боке), а также два телеобъектива: RF 400mm F2.8L IS USM и RF 600mm F4L IS USM. Они обойдутся в $12 000 и $13 000 соответственно, но фото птиц и футболистов у вас будут лучшие среди всех друзей-фотографов.