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Учительница из Иваново получила 2,5 года «домашней химии» за два репоста
Источник материала: Навiны
В суде Ивановского района Брестской области 14 апреля вынесен приговор по уголовному делу в отношении местной учительницы Елены Пуцикович.
Как сообщает правозащитный сайт
По материалам следствия, Пуцикович «с целью распространения заведомо ложных сведений, унижающих старшего оперуполномоченного группы по борьбе с экономическими преступлениями ОВД Ивановского района Александра Задорожного, 12 ноября 2020 года в телеграм-чате «Иваново для жизни» разместила репост о том, что он «снимал на камеру протестующих женщин с белыми и красными шариками и цветами, а потом лжесвидетельствовал в суде против них».
Также, по версии обвинения, 5 декабря в телеграм-чате женщина сделала репост сообщения, в котором говорилось, что начальник отдела внутренних дел Дрогичинского райисполкома Юрий Котыш «находится в рекомендованном списке для санкций со стороны Евросоюза, потому что лжесвидетельствовал в судебных процессах против активистов…».
В начале процесса, 12 апреля, Котыш ходатайствовал сделать заседание закрытым в связи с тем, что «могут быть затронуты служебные интересы».
Гособвинитель запросил для Пуцикович наказание в виде ограничения свободы на 2 года и 6 месяцев без направления в исправительное учреждение открытого типа. Также прокурор посчитал возможным удовлетворить гражданские иски потерпевших в полном объеме.
Адвокат Елены Пуцикович считает, что ее вина не доказана.
Суд признал учительницу виновной и назначил наказание, которое запросил гособвинитель. Суд также удовлетворил материальные требования двух потерпевших силовиков в 1500 рублей каждому.
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