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Учительница из Иваново получила 2,5 года «домашней химии» за два репоста

14.04.2021 14:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В суде Ивановского района Брестской области 14 апреля вынесен приговор по уголовному делу в отношении местной учительницы Елены Пуцикович.

Как сообщает правозащитный сайт spring96.org, ее обвиняли в клевете (ст. 188 УК).

Учительница из Иваново получила 2,5 года «домашней химии» за два репоста

По материалам следствия, Пуцикович «с целью распространения заведомо ложных сведений, унижающих старшего оперуполномоченного группы по борьбе с экономическими преступлениями ОВД Ивановского района Александра Задорожного, 12 ноября 2020 года в телеграм-чате «Иваново для жизни» разместила репост о том, что он «снимал на камеру протестующих женщин с белыми и красными шариками и цветами, а потом лжесвидетельствовал в суде против них».

Также, по версии обвинения, 5 декабря в телеграм-чате женщина сделала репост сообщения, в котором говорилось, что начальник отдела внутренних дел Дрогичинского райисполкома Юрий Котыш «находится в рекомендованном списке для санкций со стороны Евросоюза, потому что лжесвидетельствовал в судебных процессах против активистов…».

В начале процесса, 12 апреля, Котыш ходатайствовал сделать заседание закрытым в связи с тем, что «могут быть затронуты служебные интересы».

Гособвинитель запросил для Пуцикович наказание в виде ограничения свободы на 2 года и 6 месяцев без направления в исправительное учреждение открытого типа. Также прокурор посчитал возможным удовлетворить гражданские иски потерпевших в полном объеме.

Адвокат Елены Пуцикович считает, что ее вина не доказана.

Суд признал учительницу виновной и назначил наказание, которое запросил гособвинитель. Суд также удовлетворил материальные требования двух потерпевших силовиков в 1500 рублей каждому.

 

 

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В суде Ивановского района Брестской области 14 апреля вынесен приговор по уголовному делу в отношении местной учительницы Елены Пуцикович.
 
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