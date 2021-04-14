Учительница из Иваново получила 2,5 года «домашней химии» за два репоста

В суде Ивановского района Брестской области 14 апреля вынесен приговор по уголовному делу в отношении местной учительницы Елены Пуцикович.

Как сообщает правозащитный сайт spring96.org , ее обвиняли в клевете (ст. 188 УК).





По материалам следствия, Пуцикович «с целью распространения заведомо ложных сведений, унижающих старшего оперуполномоченного группы по борьбе с экономическими преступлениями ОВД Ивановского района Александра Задорожного, 12 ноября 2020 года в телеграм-чате «Иваново для жизни» разместила репост о том, что он «снимал на камеру протестующих женщин с белыми и красными шариками и цветами, а потом лжесвидетельствовал в суде против них».

Также, по версии обвинения, 5 декабря в телеграм-чате женщина сделала репост сообщения, в котором говорилось, что начальник отдела внутренних дел Дрогичинского райисполкома Юрий Котыш «находится в рекомендованном списке для санкций со стороны Евросоюза, потому что лжесвидетельствовал в судебных процессах против активистов…».

В начале процесса, 12 апреля, Котыш ходатайствовал сделать заседание закрытым в связи с тем, что «могут быть затронуты служебные интересы».

Гособвинитель запросил для Пуцикович наказание в виде ограничения свободы на 2 года и 6 месяцев без направления в исправительное учреждение открытого типа. Также прокурор посчитал возможным удовлетворить гражданские иски потерпевших в полном объеме.

Адвокат Елены Пуцикович считает, что ее вина не доказана.

Суд признал учительницу виновной и назначил наказание, которое запросил гособвинитель. Суд также удовлетворил материальные требования двух потерпевших силовиков в 1500 рублей каждому.