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Красавица Станюта умудряется путешествовать даже в пандемию! 10 фотографий, по которым все соскучились
Источник материала: Tut.by
Белорусская гимнастка Мелитина Станюта умудряется путешествовать даже в пандемию. Только за последние месяцы она успела посетить Стамбул, Львов, Киев, Новосибирск и еще парочку городов. Фото в Instagram — тому доказательство.
Это февраль. И прекрасная Мелитина в Стамбуле. Гимнастка не только доставляет эстетическое удовольствие своим подписчикам, но и делится туристическими локациями и лайфхаками с теми, кто в будущем тоже планирует посетить Турцию.
— Обязательно подняться на башню Galata. Знаю, что обычно туда большая очередь, но вид на Босфор оттуда — любовь. Почти у подножия башни [советую] найти улицу с разноцветными зонтиками. Поесть вкусную картошку с видом на Босфор и сфоткаться с мечетью у воды в районе Ortaköy, — пишет Станюта.
А это белорусская гимнастка в туристическом сердце Украины — Львове.
И немного горных пейзажей прилагается.
Дальше по маршруту Мелитины был Красноярск.
— Енисей, оказывается, прекрасный. Но полет был ужасный, — написала в инстаграме спортсменка.
А это Станюта в украинской столице — Киеве — уже в марте.
— Фото заряжено на «есть и не толстеть», — с юмором подписала аппетитный снимок гимнастка.
… фотография из примерочной в Москве (зачекинилась!)
А это уже апрель. Мелитина дает авторский мастер-класс в Новосибирске. Восхитительная мобильность!
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Красавица Станюта умудряется путешествовать даже в пандемию! 10 фотографий, по которым все соскучились
Только за последние месяцы Мелита успела посетить Стамбул, Львов, Киев, Новосибирск и еще парочку городов. Фото в Instagram - тому доказательство.
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