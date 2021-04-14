Красавица Станюта умудряется путешествовать даже в пандемию! 10 фотографий, по которым все соскучились

Источник материала: Tut.by

Белорусская гимнастка Мелитина Станюта умудряется путешествовать даже в пандемию. Только за последние месяцы она успела посетить Стамбул, Львов, Киев, Новосибирск и еще парочку городов. Фото в Instagram — тому доказательство.



Фото из инстаграма Мелитины Станюты

Это февраль. И прекрасная Мелитина в Стамбуле. Гимнастка не только доставляет эстетическое удовольствие своим подписчикам, но и делится туристическими локациями и лайфхаками с теми, кто в будущем тоже планирует посетить Турцию.

— Обязательно подняться на башню Galata. Знаю, что обычно туда большая очередь, но вид на Босфор оттуда — любовь. Почти у подножия башни [советую] найти улицу с разноцветными зонтиками. Поесть вкусную картошку с видом на Босфор и сфоткаться с мечетью у воды в районе Ortaköy, — пишет Станюта.



Фото из инстаграма Мелитины Станюты



Фото из инстаграма Мелитины Станюты

А это белорусская гимнастка в туристическом сердце Украины — Львове.



Фото из инстаграма Мелитины Станюты

И немного горных пейзажей прилагается.



Фото из инстаграма Мелитины Станюты

Дальше по маршруту Мелитины был Красноярск.

— Енисей, оказывается, прекрасный. Но полет был ужасный, — написала в инстаграме спортсменка.



Фото из инстаграма Мелитины Станюты

А это Станюта в украинской столице — Киеве — уже в марте.



Фото из инстаграма Мелитины Станюты

— Фото заряжено на «есть и не толстеть», — с юмором подписала аппетитный снимок гимнастка.



Фото из инстаграма Мелитины Станюты

… фотография из примерочной в Москве (зачекинилась!)



Фото из инстаграма Мелитины Станюты

А это уже апрель. Мелитина дает авторский мастер-класс в Новосибирске. Восхитительная мобильность!



Фото из инстаграма Мелитины Станюты