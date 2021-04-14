Агрокомбинат хотел выселить бывшего работника из служебного дома, но не вышло. Решение суда

Источник материала: Tut.by

ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» хотело выселить семью бывшего работника из предоставленного ему в 2001 году служебного дома, но суд встал на сторону жильцов. Об этом сообщает Верховный суд. Подробности — в материале.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

В исковом заявлении представитель агрокомбината указал, что в 2001 году гражданин К. был принят на работу в колхоз и ему было предоставлено жилое помещение в агрогородке Дзержинского района. В 2003 году оно было включено в состав служебных жилых помещений, где сейчас он зарегистрирован совместно с членами семьи — женой и дочерью.

С 15 апреля 2005 года К. работал в ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский», а с 1 июня 2009 года — в филиале «Пятигорье» ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» и уволен 31 декабря 2014 года в связи с истечением срока действия трудового договора.

Сейчас ни К., ни члены его семьи в трудовых отношениях с истцом не состоят, освобождать жилье отказываются. Поэтому агрокомбинат просил выселить К. и его семью как самоуправно занявших помещение.

К. иск не признал, указав, что в спорном доме он проживает более 19 лет, получил его во время работы как член колхоза на законных основаниях. Сейчас он и его жена являются пенсионерами по возрасту. Другого жилья у них не было и нет.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что в соответствии с п. 2 ст. 96 ЖК (в редакции 22 марта 1999 года) из служебного жилого помещения без предоставления другого жилого помещения не могут быть выселены граждане, имеющие право на трудовую пенсию по возрасту, а также за выслугу лет.

В итоге суд Дзержинского района отказал в выселении. Апелляция тоже была проиграна.