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На территории майнинг-центра в Казахстане произошел пожар
Источник материала: АФН
14 апреля в помещениях неназванного майнингового дата-центра, располагающегося вблизи города Экибастуз, произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба местного департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС).
Горело оборудование для майнинга и обшивка стен на общей площади 150 кв. м.
«Компания находится на территории экибастузской ГРЭС в поселке Солнечный, но к электростанции отношения не имеет. Угрозы распространения огня не было», – сообщили в ДЧС.
Жертв и пострадавших нет, сумма ущерба устанавливается. Расследованием инцидента займется полиция.
По неподтвержденной информации, объект может принадлежать майнинг-отелю BTC.kz или компании MineBest.
«Объект находится на ГРЭС-2, внутри электростанции. Ориентировочная мощность 40 МВт. По предварительной версии причиной возгорания стали сварочные работы», – рассказал знакомый с ситуацией источник на условиях анонимности.
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14 апреля в помещениях неназванного майнингового дата-центра, располагающегося вблизи города Экибастуз, произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба местного...
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