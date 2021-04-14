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Глава "Транснефти": В Беларуси не скрывают, что наше предприятие избрано в качестве мальчика для битья

14.04.2021 15:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вопрос о нормализации работы нефтепродуктопровода "Транснефти" в Беларуси до сих пор не решен.

"Пока сказать ничего определенного не могу. Какие проблемы были, такие и остались", - сказал журналистам президент "Транснефти" Николай Токарев в кулуарах Русского географического общества.

"Все, что там происходило, происходит по нарастающей к сожалению. Наши партнеры в Беларуси особо и не скрывают, что наше предприятие избрано в качестве мальчика для битья - вы нам НДПИ, а мы вам - проблемы с этим предприятием. Пусть это останется на их совести", - пояснил Токарев.

По его словам, переговоры по этому поводу давно идут.

"Я думаю, тут уже решать на другом уровне этот вопрос придется. К сожалению, ситуация усугубилась. По этому вопросу мы давно обратились в правительство России. Рабочая группа высокого уровня в повестке эту тему уже рассматривала. Она остается в повестке, переговоры не увенчались успехом, и позитива мы не видим", - добавил Токарев.
 
 
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Вопрос о нормализации работы нефтепродуктопровода "Транснефти" в Беларуси до сих пор не решен.
 
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