Мингорисполком ответил на петицию с требованием вернуть проспекту имя Сталина: ее подписали 4 человека

петицию подписали всего 4 человека, Мингорисполком оперативно ответил на инициативу: не говорит решительного «нет» и продолжит работу с обращением. Несмотря на то, чтоподписали всего 4 человека, Мингорисполком оперативно ответил на инициативу: не говорит решительного «нет» и продолжит работу с обращением.





Текст петиции был немногословным:





"Настоящим обращением требуем вернуть главной магистральной улице Минска прежнее название - проспект Сталина, позорно утраченное вследствие политики по развенчанию культа личности Сталина, последовавшей после лживого, на наш взгляд, доклада Н.С. Хрущёва на закрытом заседании XX съезда КПСС".





Ее подписали всего 4 человека, петиция отправилась в Мингорисполком. И вот от заместителя председателя Артема Цурана поступил ответ. Там сказано:





«В соответствии с… ваше коллективное электронное обращение, поступившее в Минский горисполком, направлено для рассмотрения в управление культуры Мингорисполкома.





О результатах рассмотрения вам будет сообщено в установленные законом сроки».





Любопытно, что тот же Артем Цуран на аналогичную петицию с требованием переименовать столичную улицу в честь Василя Быкова ответил пространным письмом, смысл которого сводится к «нет, не будем»:





«При переименовании составных частей отдельно учитываются мнения жителей, которые на них проживают. Принимая во внимание, что переименования элементов улично-дорожной сети создадут значительные неудобства гражданам и потребует финансовых затрат, комиссия решила воздержаться от положительных рекомендаций по данному вопросу.





С учетом мнения комиссии, не усматриваем необходимости в организации проведения общественного обсуждения по вопросу переименования улицы Карла Маркса».





В Беларуси по крайней мере в двух населенных пунктах есть улица Сталинская: в деревне Драчково под Смиловичами и в деревне Лядовичи недалеко от Иваново. Кроме того, в Минске имя Сталина написано на барельефах-книгах на фасаде Суворовского училища и на барельефах-паровозах на домах напротив железнодорожного вокзала.





В прошлом году через петицию требовали восстановить памятник Сталину в Минске. Ту петицию тоже подписали 4 человека. Все тот же Артем Цуран в ответе сообщил, что «необходимости в воссоздании памятника не усматривается».