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Через 10 лет в Беларуси появится кладбище для радиоактивных отходов

14.04.2021 15:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сейчас выбирают место для полигона, так что пока неизвестно, жителям какого региона так смертельно не повезет.

Первый заместитель начальника Госатомнадзора Леонид Дедуль сообщает о возведении первой очереди хранилища радиоактивных отходов Белорусской АЭС. Как пишут «Минск-Новости», это произойдет в 2031 году: 
 
 — Сейчас идет выбор площадки под строительство объекта. Как только станет известна примерная локация хранилища, пройдут общественные обсуждения, — сообщила его коллега Виктория Антонова.
 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас выбирают место для полигона, так что пока неизвестно, жителям какого региона так смертельно не повезет.
 
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