|
Через 10 лет в Беларуси появится кладбище для радиоактивных отходов
Источник материала: Партизан
Сейчас выбирают место для полигона, так что пока неизвестно, жителям какого региона так смертельно не повезет.
Первый заместитель начальника Госатомнадзора Леонид Дедуль сообщает о возведении первой очереди хранилища радиоактивных отходов Белорусской АЭС. Как пишут «
— Сейчас идет выбор площадки под строительство объекта. Как только станет известна примерная локация хранилища, пройдут общественные обсуждения, — сообщила его коллега Виктория Антонова.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас выбирают место для полигона, так что пока неизвестно, жителям какого региона так смертельно не повезет.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)