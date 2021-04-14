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Железные нервы: ловивший рыбу на фоне пожара белорус прославился на весь мир
14.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Гори все синим пламенем – главное
На кадрах видно, что огненная стена подошла к нему почти вплотную. И, как пишут местные СМИ, таких смельчаков с удочкой в этот день было несколько.
В Сети ролик сравнили со знаменитым мемом «Все норм», где собака допивает кофе на фоне языков пламени.
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В интернете появился ролик, где невозмутимый мужчина рыбачит, невзирая на бушующий у него за спиной пожар.
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