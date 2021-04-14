Железные нервы: ловивший рыбу на фоне пожара белорус прославился на весь мир

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Гори все синим пламенем – главное рыбу поймать. Житель белорусского города Слуцк прославился на весь мир. В интернете появился ролик, где невозмутимый мужчина рыбачит, невзирая на бушующий у него за спиной пожар, передает «МИР 24».

На кадрах видно, что огненная стена подошла к нему почти вплотную. И, как пишут местные СМИ, таких смельчаков с удочкой в этот день было несколько.

В Сети ролик сравнили со знаменитым мемом «Все норм», где собака допивает кофе на фоне языков пламени.