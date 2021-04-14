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«Ни одна пандемия не помешает сотрудничеству»: Алиев и Лукашенко в Баку обсудили торговлю
14.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Ни одна пандемия не помешает плодотворному сотрудничеству – такое мнение высказал президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает «МИР 24».
Переговоры лидеров республик проходят во дворце «Загульба» в Баку. Главная тема –расширение торгово-экономического взаимодействия. Так, Лукашенко предложил Алиеву активнее развивать сотрудничество в нефтяной отрасли.
В свою очередь Ильхам Алиев отметил, что отношения Азербайджана и Беларуси свободны от всяких проблем. Связи между странами динамично развиваются как в экономической, так и в политической сферах.
Накануне главы государств провели
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Белорусский лидер предложил Алиеву активнее развивать сотрудничество в нефтяной отрасли.
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