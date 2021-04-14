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«Ни одна пандемия не помешает сотрудничеству»: Алиев и Лукашенко в Баку обсудили торговлю

14.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ни одна пандемия не помешает плодотворному сотрудничеству – такое мнение высказал президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает «МИР 24».

Переговоры лидеров республик проходят во дворце «Загульба» в Баку. Главная тема –расширение торгово-экономического взаимодействия. Так, Лукашенко предложил Алиеву активнее развивать сотрудничество в нефтяной отрасли.

«Нам, может быть, следует рассмотреть вопрос углубления отношений именно в этой сфере. Очень, конечно, тонкий и щепетильный вопрос в силу того, что Беларусь расположена в эпицентре политических и экономических событий. Но тем не менее нет нерешаемых вопросов», – указал белорусский лидер.

В свою очередь Ильхам Алиев отметил, что отношения Азербайджана и Беларуси свободны от всяких проблем. Связи между странами динамично развиваются как в экономической, так и в политической сферах.

Накануне главы государств провели встречу «без галстуков». Она длилась около пяти часов.



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Белорусский лидер предложил Алиеву активнее развивать сотрудничество в нефтяной отрасли.
 
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