Депутат предложила фильтровать в Беларуси интернет, как в Китае

Источник материала: Tut.by

Марина Васько, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по образованию, культуре и науке, предложила создать в Беларуси «информационный щит» по примеру Китая. Об этом говорится в статье на сайте « СБ. Беларусь сегодня ».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Thomas Jensen / Unsplash

Депутат заявила, что на уровне государства должен быть создан «информационный щит, который бы противостоял киберугрозам». При этом пример по обеспечению информационной безопасности страны предлагается взять из Китая — точнее, проекта «Золотой щит».

— Эффект обособленного развития китайского интернета? Абсолютное большинство пользователей уже не нуждается в запрещенной информации, западные ресурсы перестали интересовать людей, потому что в стране была создана своя полноценная информационная экосистема. Там и коммуникационно-развлекательный интернет-ресурс, и социальная сеть, и поисковик, — говорит Васько. — Параллельно с созданием такого «информационного щита» мы можем разрабатывать собственный патриотический контент, обучать блогеров, воспитывать новых лидеров мнений. Это не быстрый и очень затратный путь, но, во-первых, успехи в развитии той же КНР очевидны, а во-вторых, нам дороже этого не сделать.

В « Википедии » уточняется: проект «Золотой щит» (неофициальное название — «Великий китайский файрвол») — это система фильтрации содержимого интернета в КНР. Разработка проекта была начата в 1998 году, а в 2003 году он был введен в эксплуатацию по всей стране. Проект включает несколько подсистем: систему управления безопасностью, систему информирования о правонарушениях, систему контроля выхода и ввода, информационную систему мониторинга, систему управления трафиком.