«Имеет ли мужчина право ударить женщину? Имеет. И даже должен». Серега об отношениях и алкоголизме

Источник материала: Tut.by

Рэпер Серега (Сергей Пархоменко) дал интервью Дмитрию Гордону , которое уже растащили на цитаты. Помимо выражения глубокой симпатии к действующей белорусской власти, Серега сделал еще несколько смелых заявлений — об алкоголизме, личной жизни и скандале, который разразился после того, как шоумен забрал детей у своей бывшей гражданской жены. Приводим несколько любопытных цитат.

Единственная любовь

Прежде всего Серега отметил, что ни разу не был женат и «не нужно верить всему, что в Википедии написано». Предложение он делал лишь однажды — некой Татьяне, которая стала его музой и главной любовью. Девушка ответила отказом и вышла замуж за другого:

— В моей жизни появилась девушка, которая сыграла невероятную роль в судьбе Полиграфа ШарикOFF’а. Она являлась его музой. На каждом диске Полиграфа есть посвящение этой женщине, ее инициалы Т.О. Ее Танечка зовут. Звали.

— Почему «звали»?

— Мы не общаемся, так получилось, что у нас с ней не сложилось. Это, кстати, единственная женщина, которой я сделал предложение. И она мне отказала. Это было очень трепетное событие для меня.

— Когда отказала или когда делал предложение?

— Когда делал предложение. Это случилось в Москве, прям на концерте Лободы. Света остановила концерт, вызвала меня на сцену. Я с огромным букетом вышел туда, прочитал стихи Тане, и весь зал кричал: «Выходи за него! Выходи за него!». Она вышла на сцену и сказала дипломатично: «Я подумаю». Но в тот момент она уже точно знала, что не выйдет. Все закончилось не так, как обычно заканчивается в фильмах.

Пархоменко признался, что понимает, почему женщина ответила ему отказом и выбрала другого. «Ей со мной всегда было бы неспокойно», — резюмировал рэпер.

Человек, которому нельзя пить

Вероятно, спутнице Сереги могло быть неспокойно еще и потому, что у рэпера была алкогольная зависимость. В этом признался он сам.

— Полина (экс-гражданская жена Сергея, которая судится с ним за право воспитывать сыновей, — Прим. редакции) сказала, что ты «выходишь в трезвый мир только благодаря капельницам» и обвинила тебя в многолетней алкогольной зависимости. Ты алкоголик?

— Нет, но я знаю, что это. Я был алкоголиком. Были моменты, когда я регистрировал у себя три или четыре признака алкоголизма. Я поэтому и перестал. Есть люди, которым нельзя пить. Я один из них.

— Ты много выпивал раньше?

— Это было не много, но системно. Как Черчилль: «Все, что мне нужно для счастья, — это армянский коньяк, холодное шампанское, горячая ванна и буженина».

— Ты много мог единовременно принять на грудь?

— Мне очень нравилось вино. Красное. Мог выпить несколько бутылок вина. Мне не хватает иногда. Если вижу дорогое качественное вино, я завистливо провожу его глазами.

— Полина говорит, что во время запоев ты ее избивал, цитирую, «до потери сознания».

— Есть область права, где есть доказательства. А есть сказки на ночь — увлекательные, страшные, но сказки. Можешь спросить меня по-другому: имеет ли мужчина право ударить женщину? Как бы ты ответил?

— Нет, конечно. Однозначно.

— А я считаю, что имеет. И даже должен. Знаешь, когда? В ситуации, когда это единственный способ спасти ей жизнь. Или спасти жизнь другому человеку.

Также рэпер категорически отрицает, что бил сестру, которая также заявила о том, что Серега применял к ней насилие — и эмоциональное, и физическое. Пархоменко ответил, что, вероятно, «аккаунт сестры взломали, она сама не могла такое написать».

Ответ на обвинения Полины Ололо

Несмотря на то, что по решению суда дети остались жить с рэпером, их мать не прекращает борьбу за них. И ее можно понять, ситуация действительно вышла крайне некрасивая: Серега забрал мальчиков после тренировки и больше не вернул домой.

— Сейчас вы судитесь с Полиной Ололо. Почему?

— Дети живут со мной. Уже почти два года живут со мной. Мы иногда не понимаем друг друга с матерью моих детей. И тогда она передает мне привет в СМИ, а я пытаюсь это как-то урегулировать. На сегодняшний день я пытаюсь закрепить место жительства моих детей за мной.

— Полина обвинила тебя в краже сыновей. Что значит кража сыновей?

— Дима, эти фильмы ужасов на ночь я не советую никому смотреть. Обвинений очень много. Есть общественный забор, на котором можно что-то написать и потом прокомментировать. А есть область права, аргументы и факты. Если мы будем идти по пути правовому, на сегодняшний день существует заключение детской комиссии города Харькова, которая рекомендует детям проживать с отцом. И есть апелляционный суд, в котором конфликтная сторона проиграла.

— Полина говорит, что ты не даешь ей видеться с сыновьями.

— Она может с ними видеться. Просто ей хочется видеться с ними каждый день и у себя дома.

Рэпер также сказал, что, по его мнению, он сможет воспитать детей лучше. Рассказал, что дети много времени уделяют учебе и дополнительным занятиям с репетиторами.