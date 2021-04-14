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В Гродно задержана семья журналистов
14.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Перед этим в квартире у семьи Писальников прошел обыск.
Как сообщает
Накануне прокуратура Гродно официально
Основанием для предупреждения послужили комментарии Анджея Писальника в эфире польских радиостанций «Radio 24» и «Radio 4». В частности, журналист назвал запугиванием сбор сведений о студентах и преподавателях на курсах польского языка. По мнению прокуратуры, это сделано с целью «возбудить у населения национальную вражду и рознь на языковой почве, сформировать неприязнь и недоверие к представителям органов государственной власти Республики Беларусь, распространить ложную информацию об их деятельности».
Инесса Тодрик-Писальник и Анджей Писальник сотрудничают с польскими СМИ. Анджей Писальник также является руководителем Федерации польских медиа на Востоке. Супруги воспитывают несовершеннолетнего сына.
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В Беларуси продолжается давление на активистов Союза поляков.
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