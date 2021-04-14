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В Гродно задержана семья журналистов

14.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Перед этим в квартире у семьи Писальников прошел обыск.

Как сообщает БАЖ, журналистов Инессу Тодрик-Писальник и Анджея Писальника перевезли из Гродно в Минск, их правовой статус неизвестен.

Накануне прокуратура Гродно официально вынесла предупреждение активисту незарегистрированного в Беларуси Союза поляков о недопущении высказываний, которые могут противоречить требованиям законодательства Беларуси о национальных меньшинствах и о противодействии экстремизму.

Основанием для предупреждения послужили комментарии Анджея Писальника в эфире польских радиостанций «Radio 24» и «Radio 4». В частности, журналист назвал запугиванием сбор сведений о студентах и преподавателях на курсах польского языка. По мнению прокуратуры, это сделано с целью «возбудить у населения национальную вражду и рознь на языковой почве, сформировать неприязнь и недоверие к представителям органов государственной власти Республики Беларусь, распространить ложную информацию об их деятельности».

Инесса Тодрик-Писальник и Анджей Писальник сотрудничают с польскими СМИ. Анджей Писальник также является руководителем Федерации польских медиа на Востоке. Супруги воспитывают несовершеннолетнего сына.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В Беларуси продолжается давление на активистов Союза поляков.
 
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