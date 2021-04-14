Желиба: «Долги предприятий будут расти и дальше. Это болезнь, которая загоняется вглубь»

Источник материала: Салiдарнасць

Известный экономист дал прогноз, какой будет инфляция, чего ждать от повышения ставки рефинансирования, и кто разгрузит предприятия от долгов.





Нацбанк повышает ставку рефинансирования — с 21 апреля она составит не 7,75%, а 8,5% годовых. Такое решение, как сообщается на сайте регулятора, принято «с учетом комплекса внешних и внутренних факторов, влияющих на текущую и будущую динамику потребительских цен».

Среди этих факторов, в частности, отмечены «повышение цен на импортируемые непродовольственные товары, стоимость которых для потребителя увеличилась из-за возросших логистических затрат и перебоев с поставками вследствие пандемии», отмена льгот по НДС, ускорение инфляции, обусловленное ослаблением белорусского рубля и «шоками предложения на рынках отдельных продовольственных товаров».

По итогам марта, отмечает Нацбанк, прирост потребительских цен составил 8,5% в годовом выражении — то есть, снизился по сравнению с началом года, и, по мнению экспертов, к декабрю 2021 года «оценивается вблизи 7 процентов», а со второго квартала 2022 года — вблизи 5%.

Таким образом, теперь в Беларуси ставка рефинансирования равна уровню инфляции. Как отметил в экспресс-комментарии «Салідарнасці» доктор экономических наук Борис Желиба, это решение ожидаемое, удивительно лишь то, что оно не было принято раньше:

— На мой взгляд, Нацбанк сделал то, что должен был сделать раньше, когда инфляция достигла 8,7% по состоянию на февраль. Но по определенным причинам тогда это решение регулятор отложил , и потом решил ставку рефинансирования не менять.

Есть азбука макроэкономики: ставка рефинансирования должна быть над инфляцией, иначе кредиты, которые Нацбанк будет выдавать коммерческим банкам, станут для него убыточными, поскольку кредитный процент будет полностью съедаться инфляцией. Все это равно относится и к другим банкам, которые кредитуют клиентов.

Видимо, поэтому специалисты Нацбанка все взвесили и решили все-таки сделать ставку если не над инфляцией, то вровень с ней — наверное, в расчете на то, что инфляция имеет сезонный характер, и в дальнейшем будет снижаться. Если, конечно, не случится чрезвычайных обстоятельств, шоков, что у нас нередко бывает.

По практике прошлых лет, инфляция снижается с устойчивым приходом тепла, когда становится больше дешевых овощей в той корзине товаров, которыми замеряет инфляцию наш Белстат.

Единственный серьезный фактор против снижения инфляции — это посевная кампания, требующая больших кредитов для сельхозорганизаций. Какая составляющая окажется сильнее, покажет время. Но в целом, если замерять тренд инфляции каждый год, она действительно должна снизиться и восстановится классическое статус-кво — ставка рефинансирования будет над инфляцией.

По словам эксперта, также следует ожидать, что повысятся депозитные и кредитные проценты банков, которые жестко связаны со ставкой рефинансирования Нацбанка (в договорах с клиентами, как правило, прописана простая формула: ставка рефинансирования плюс определенная маржа):

— Если ставка рефинансирования пошла вверх, то по условиям этих договоров автоматически пойдут вверх и депозитные, и кредитные проценты коммерческих банков. Это, конечно, должно несколько ограничить аппетиты желающих взять кредиты, если только их хотят брать не на льготных условиях, и будет сдерживать рост денежной массы (а рост денежной массы — одно из условий повышения инфляции).

С другой стороны, возможно, это побудит желающих поместить свои рубли под более высокие проценты на рублевые банковские депозиты и увеличит ресурсную базу для кредитования экономики.

В общем, я не жду чего-то чрезвычайного от повышения ставки и не думаю, что инфляция будет выше 8,7% — на мой взгляд, это был пиковый показатель в текущем году.

— Допустим, к лету снизятся цены на продовольственном рынке, но ведь никуда не денутся долги предприятий, которые не зависят от сезона…

— Долги предприятий будут расти и дальше. Это болезнь, которая загоняется вглубь и радикально ничего не получается предпринять, чтобы разгрузить от этой долговой нагрузки.

Сейчас есть информация, что часть долгов возьмет на себя Агентство по управлению активами, которое было создано ранее и брало на себя в основном долги сельхозорганизаций, а теперь хотят увеличить его диапазон и глубину действия. Но это опять же не решение проблемы, а переливание долгов из одного государственного кармана в другой. Их нужно так или иначе погашать, поскольку долги влияют на финансовое состояние банков.

У нас вообще банковская система постоянно берет на себя удар повышенной задолженности госсектора. Статистические данные по необслуживаемым кредитам занижены искусственно, на самом деле таких кредитов больше, и, конечно, это будет угнетать финансовое состояние банков, их ресурсную базу. С этой болезнью без реформ экономические власти не справятся.