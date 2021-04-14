Беларусь планируют подключить к российской Системе быстрых платежей

Источник материала: Onliner

В середине 2022 года Банк России может запустить трансграничные переводы в Беларусь через свою Систему быстрых платежей (СБП), сообщает РБК. По словам директора департамента национальной платежной системы ЦБ Аллы Бакиной, к концу 2022 года также запланировано внедрение по этому направлению переводов с карты на карту.

«Многие страны на пространстве ЕАЭС так же, как и мы, работают над развитием систем быстрых платежей, а кто-то только планирует запускать эти системы. Мы уже на этом этапе прорабатываем возможности взаимодействия. На сегодняшний день одна из ближайших стран, с кем мы осуществляем взаимодействие, — это Беларусь. Я думаю, что в середине 2022 года такая возможность у наших граждан появится», — цитирует Бакину ТАСС.

Банк России запустил СБП в начале 2019 года. Она позволяет переводить деньги по номеру телефона между счетами разных банков. По требованию ЦБ кредитные организации не взимают со своих клиентов комиссию за такие переводы при условии, что месячный объем операций не превышает 100 тыс. российских рублей (примерно 3,5 тыс. белорусских).

Переводы можно осуществлять вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств, требуется лишь, чтобы банки были подключены к системе (сейчас в ней более 200 таких финансовых организаций).