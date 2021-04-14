«Наше предприятие избрано в качестве мальчика для битья». «Транснефть» обратилась в правительство из-за возможного банкротства «дочки» в Беларуси

Источник материала: Onliner

Ситуация усугубилась после того, как Беларусь с 2021 года почти втрое (с 18 до 50%) увеличила налог на прибыль за транзит российской нефти и нефтепродуктов по территории нашей страны, а также ввела экологический налог. А это может создать предпосылки к банкротству «Запад-Транснефтепродукта», сообщает агентство ТАСС .

«Транснефть» обратилась в правительство России по вопросу своего дочернего предприятия в Беларуси «Запад-Транснефтепродукт», которое занимается поставками нефти через Беларусь в Европу. Глава «Транснефти» Николай Токарев сообщил, что не видит в ситуации никакого позитива.

«Переговоры по этому поводу давно идут. К сожалению, позитива очень мало. Я думаю, тут уже решать на другом уровне этот вопрос придется. К сожалению, ситуация усугубилась. По этому вопросу мы обратились в правительство России, — сказал он. — Наши партнеры в Беларуси особо и не скрывают, что наше предприятие избрано в качестве мальчика для битья — вы нам НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых. — Прим. ред.), а мы вам проблемы с этим предприятием. Пусть это останется на их совести».