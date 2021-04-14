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Подводим итоги конкурса «Ремонт за копейку». Кто на этот раз получит 1000 рублей?

14.04.2021 15:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Читатели продолжают присылать в редакцию истории про бюджетные преображения собственных квартир, а это значит, что пришло время выбрать очередного победителя конкурса «Ремонт за копейку». Автор лучшей из них, набравший наибольшее количество голосов, получит тысячу рублей от нашего спонсора — торгового центра «Ленинград». Но на этом ремонтная эпопея не заканчивается, так что у вас еще есть все шансы принять в ней участие. Свои материалы присылайте на dm@onliner.by.

Отремонтировал квартиру в хрущевке своими руками

«Денег на ремонт не было. Все накопления за долгие годы ушли на покупку квартиры. Ремонт я был вынужден делать только на получаемую зарплату. Нанимать спецов было не на что, пришлось всем заниматься самому. Благо образование строительное, хотя работа проектная», — признается Виталий. На то, чтобы преобразить свою убитую жилплошадь, он тратил всю зарплату (а это чуть больше «по пятьсот») на протяжении 1,5 года. В итоге ремонт обошелся ему примерно в $10 000.

Подводим итоги конкурса «Ремонт за копейку». Кто на этот раз получит 1000 рублей?
Подводим итоги конкурса «Ремонт за копейку». Кто на этот раз получит 1000 рублей?
Подводим итоги конкурса «Ремонт за копейку». Кто на этот раз получит 1000 рублей?

 Семья сэкономила на ванной 

«Вангуя комментарии в стиле „Какие бабки, такие и тапки“, скажу, что на стоимости услуги по укладке плитки получилось прилично сэкономить. Да, пришлось буквально стоять над душой мастера и что-то делать самому, но, как говорит муж, сэкономил — заработал», — пишет наша читательница Елена и показывает, как они с супругом сделали ремонт в ванной и потратили на это 3791 рубль.

Подводим итоги конкурса «Ремонт за копейку». Кто на этот раз получит 1000 рублей?
Подводим итоги конкурса «Ремонт за копейку». Кто на этот раз получит 1000 рублей?
Подводим итоги конкурса «Ремонт за копейку». Кто на этот раз получит 1000 рублей?

 Круто обставили «евродвушку» в новостройке

«Мы приобрели жилье площадью 46 квадратных метров у застройщика. Когда выбирали квартиру, были осведомлены о качестве строительства, однако надеялись на лучшее. В день приемки квартиры, судя по отзывам в домовом чате, нам крупно повезло принять квартиру без косяков»— рассказывает Иван. В ремонт он вместе с женой вложил 10 331 $. И вот что получилось.

Подводим итоги конкурса «Ремонт за копейку». Кто на этот раз получит 1000 рублей?
Подводим итоги конкурса «Ремонт за копейку». Кто на этот раз получит 1000 рублей?
Подводим итоги конкурса «Ремонт за копейку». Кто на этот раз получит 1000 рублей?

Преобразили «убитую» двухкомнатную квартиру

«Совместный ремонт объединяет, семья становится дружнее, а к ремонту, сделанному своими руками, отношение становится более бережным и ценным», — уверены Ирина и Андрей, преобразившие «убитую» двушку в Бресте за 15 000 рублей.

Подводим итоги конкурса «Ремонт за копейку». Кто на этот раз получит 1000 рублей?
Подводим итоги конкурса «Ремонт за копейку». Кто на этот раз получит 1000 рублей?
Подводим итоги конкурса «Ремонт за копейку». Кто на этот раз получит 1000 рублей?

Голосуем

А теперь пора выбрать того, кто получит заветную 1000 рублей.

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Теги: Брест
 
 
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Читатели продолжают присылать в редакцию истории про бюджетные преображения собственных квартир, а это значит, что пришло время выбрать очередного победителя...
 
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