Подводим итоги конкурса «Ремонт за копейку». Кто на этот раз получит 1000 рублей?

Источник материала: Onliner

Читатели продолжают присылать в редакцию истории про бюджетные преображения собственных квартир, а это значит, что пришло время выбрать очередного победителя конкурса «Ремонт за копейку». Автор лучшей из них, набравший наибольшее количество голосов, получит тысячу рублей от нашего спонсора — торгового центра «Ленинград». Но на этом ремонтная эпопея не заканчивается, так что у вас еще есть все шансы принять в ней участие. Свои материалы присылайте на dm@onliner.by.

«Денег на ремонт не было. Все накопления за долгие годы ушли на покупку квартиры. Ремонт я был вынужден делать только на получаемую зарплату. Нанимать спецов было не на что, пришлось всем заниматься самому. Благо образование строительное, хотя работа проектная», — признается Виталий. На то, чтобы преобразить свою убитую жилплошадь, он тратил всю зарплату (а это чуть больше «по пятьсот») на протяжении 1,5 года. В итоге ремонт обошелся ему примерно в $10 000.













«Вангуя комментарии в стиле „Какие бабки, такие и тапки“, скажу, что на стоимости услуги по укладке плитки получилось прилично сэкономить. Да, пришлось буквально стоять над душой мастера и что-то делать самому, но, как говорит муж, сэкономил — заработал», — пишет наша читательница Елена и показывает, как они с супругом сделали ремонт в ванной и потратили на это 3791 рубль.













«Мы приобрели жилье площадью 46 квадратных метров у застройщика. Когда выбирали квартиру, были осведомлены о качестве строительства, однако надеялись на лучшее. В день приемки квартиры, судя по отзывам в домовом чате, нам крупно повезло принять квартиру без косяков», — рассказывает Иван. В ремонт он вместе с женой вложил 10 331 $. И вот что получилось.













«Совместный ремонт объединяет, семья становится дружнее, а к ремонту, сделанному своими руками, отношение становится более бережным и ценным», — уверены Ирина и Андрей, преобразившие «убитую» двушку в Бресте за 15 000 рублей.













Голосуем

А теперь пора выбрать того, кто получит заветную 1000 рублей.

Какая история понравилась вам больше всего?

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь Чтобы сделать свой выбор,или Ремонт своими руками Преображение ванной Квартира в новостройке Больше не «убитая» двушка Голосовать