Подводим итоги конкурса «Ремонт за копейку». Кто на этот раз получит 1000 рублей?

Читатели продолжают присылать в редакцию истории про бюджетные преображения собственных квартир, а это значит, что пришло время выбрать очередного победителя конкурса «Ремонт за копейку». Автор лучшей из них, набравший наибольшее количество голосов, получит тысячу рублей от нашего спонсора — торгового центра «Ленинград». Но на этом ремонтная эпопея не заканчивается, так что у вас еще есть все шансы принять в ней участие. Свои материалы присылайте на dm@onliner.by.
«Денег на ремонт не было. Все накопления за долгие годы ушли на покупку квартиры. Ремонт я был вынужден делать только на получаемую зарплату. Нанимать спецов было не на что, пришлось всем заниматься самому. Благо образование строительное, хотя работа проектная», — признается Виталий. На то, чтобы преобразить свою убитую жилплошадь, он тратил всю зарплату (а это чуть больше «по пятьсот») на протяжении 1,5 года. В итоге ремонт обошелся ему примерно в $10 000.
«Вангуя комментарии в стиле „Какие бабки, такие и тапки“, скажу, что на стоимости услуги по укладке плитки получилось прилично сэкономить. Да, пришлось буквально стоять над душой мастера и что-то делать самому, но, как говорит муж, сэкономил — заработал», — пишет наша читательница Елена и показывает, как они с супругом сделали ремонт в ванной и потратили на это 3791 рубль.
«Мы приобрели жилье площадью 46 квадратных метров у застройщика. Когда выбирали квартиру, были осведомлены о качестве строительства, однако надеялись на лучшее. В день приемки квартиры, судя по отзывам в домовом чате, нам крупно повезло принять квартиру без косяков», — рассказывает Иван. В ремонт он вместе с женой вложил 10 331 $. И вот что получилось.
«Совместный ремонт объединяет, семья становится дружнее, а к ремонту, сделанному своими руками, отношение становится более бережным и ценным», — уверены Ирина и Андрей, преобразившие «убитую» двушку в Бресте за 15 000 рублей.
Голосуем
А теперь пора выбрать того, кто получит заветную 1000 рублей.