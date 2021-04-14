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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В пожаре на МосБирже сгорели 14 млрд рублей пенсионных накоплений россиян Эти ситуация возникла еще в последнем квартале 2020 года.

Резкое падение котировок государственных облигаций РФ принесло ВЭБу 14 млрд рублей на переоценке по итогам первого квартала,«Коммерсант» со ссылкой на материалы госкорпорации.В результате управляющий деньгами 38 миллионов «молчунов» ВЭБ получил минимальную за 6 лет доходность: она составила 3% и не покрыла инфляцию, которая к концу марта ускорилась до 5,8%.В реальном выражении, таким образом, доходность инвестирования пенсионных накоплений государством стала глубоко отрицательной.Эти ситуация возникла еще в последнем квартале 2020 года: инфляция превысила доходы от инвестирования на 0,2 п.п. по расширенному портфелю ВЭБа и на 0,4 п.п. по портфелю госбумаг. В январе-марте разрыв резко увеличился и стал рекордным с начала 2015 года.«На результаты портфелей государственной управляющей компании по итогам первого квартала 2021 года повлияло снижение стоимости практически всех долговых инструментов на рынке», - поясняет представитель ВЭБа. Индекс RGBI, отслеживающий цены государственных облигаций, просел на 1,4% в январе, 2,3% в феврале, 1,2% в марте и начал апрель снижением еще на 1,1%, в процессе пробив годовое дно.Индекс цен корпоративных бондов просел меньше - с 459,03 пункта в начале года до 456,98 на 31 марта, но в течение квартала обновлял минимум с ноября.Расширенный портфель портфель ВЭБа на 30,5% вложен в государственный долг, на 44,6% - в корпоративные бумаги и на 9,7% в банковские депозиты. Убыток на переоценке инвестиций в госбонды (14 млрд рублей) удалось компенсировать купонным доходом на 23 млрд рублей, а также процентным доходом от депозитов на 4,9 млрд рублей.Динамика долгового рынка и, как следствие, результаты портфелей обусловлены рядом факторов, в том числе переходом ЦБ к циклу повышения ключевой ставки, оттоком нерезидентов с рынка ОФЗ, ростом санкционных рисков, объясняет представитель ВЭБа.Хотя доходность не покрыла инфляцию, результаты по портфелям ВЭБа «значительно опережают референтные индексы МосБиржи», указывает руководитель департамента доверительного управления ВЭБ.РФ. Обыграть индексы на таких больших портфелях - задача не из легких, поэтому показатели ВЭБа можно назвать неплохими, соглашается гендиректор «Ронин Траста»Рынок ждет повышения ключевой ставки ЦБ до уровней около 6% - то того, насколько реализуется этот прогноз, а также геополитических и санкционных рисков будет зависеть дальнейшая динамика ОФЗ, говорит Стукалов.