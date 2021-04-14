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Белорусский рубль разгромил евро и доллар на торгах 14 апреля

14.04.2021 15:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Белорусский рубль разгромил евро и доллар на торгах 14 апреля
Иллюстративное фото
По итогам валютных торгов 4 апреля белорусский рубль укрепился к доллару и евро, но уступил российскому рублю.

В частности, курс доллара рухнул на 0,0253 BYN - до 2,6145 BYN.

За последние пять торгов доллар подешевел уже четвёртый раз. Суммарное снижение за это время составило 0,0531 BYN.

Курс евро упал на 0,0158 BYN - до 3,1245 BYN/EUR.

Евро непрерывно дешевеет уже пятые торги подряд. Общие потери за это время для евровалюты составили 0,0439 BYN.

Курс российского рубля подскочил на 0,0356 BYN до 3,4537 BYN/100 RUB.

Российский рубль укрепился уже второй раз, а до этого он находился на минимуме за 111 дней.

Стоимость корзины валют по итогам торгов выросла на 0,13%.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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