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Задержаны представители СПБ Инесса Тодрик-Писальник и Анджей Писальник
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Вчера Анджея Писальника вызвали в прокуратуру Гродно из-за его комментариев польским радиостанциям по поводу ситуации с польским меньшинством в Беларуси. Прокуратура посчитала, что высказывания Писальника направлены на разжигание межнациональной розни и вынесла ему о официальное предупреждение.
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В Гродно прошел осмотр их квартиры.
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