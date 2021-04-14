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Иллюстративное фото

«Белсат»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Задержаны представители СПБ Инесса Тодрик-Писальник и Анджей Писальник В Гродно прошел осмотр их квартиры.

Вчеравызвали в прокуратуру Гродно из-за его комментариев польским радиостанциям по поводу ситуации с польским меньшинством в Беларуси. Прокуратура посчитала, что высказывания Писальника направлены на разжигание межнациональной розни и вынесла ему о официальное предупреждение.