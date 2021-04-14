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Задержаны представители СПБ Инесса Тодрик-Писальник и Анджей Писальник

14.04.2021 15:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Задержаны представители СПБ Инесса Тодрик-Писальник и Анджей Писальник
Иллюстративное фото
Милиция провела осмотр квартиры гродненских журналистов, представителей Союза поляков в Беларуси Инессы Тодрик-Писальник и Анджея Писальника. После осмотра их увезли из Гродно в Минск, сообщает «Белсат». Статус журналистов неизвестен.

Вчера Анджея Писальника вызвали в прокуратуру Гродно из-за его комментариев польским радиостанциям по поводу ситуации с польским меньшинством в Беларуси. Прокуратура посчитала, что высказывания Писальника направлены на разжигание межнациональной розни и вынесла ему о официальное предупреждение.
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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