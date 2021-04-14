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Медики назвали пять суперпродуктов для сердца и мозга человека

14.04.2021 15:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Медики назвали пять суперпродуктов для сердца и мозга человека
Иллюстративное фото
Коллектив ученых, представляющий Гарвардскую медицинскую школу, рассказал о пяти продуктах, которые способны не только сохранить здоровье сердца, но и улучшить работу мозга. По словам экспертов, в рацион рекомендуется добавить фрукты, овощи, злаки и бобовые, пишет u-news.com.ua.

В шпинате, брокколи и капусте содержатся витамин К, лютеин, фолиевая кислота и бета-каротин. По этой причине их необходимо употреблять для нормального функционирования мозга. В жирной рыбе – сардине, сельди и соме – имеются омега-3 жирные и полезные ненасыщенные жирами кислоты, помогающие уменьшить концентрацию бета-амилоида. Специалисты сообщили, что он является белком, который приводит к накоплению связанных с болезнью Альцгеймера веществ. Люди, отказывающиеся употреблять рыбу, могут заменить ее авокадо.

Флавоноиды, имеющиеся в составе ягод, придают им насыщенный цвет и положительно воздействуют на память. Научные сотрудники провели исследования, в ходе которого выяснили, что у женщин, употребляющих клубнику и чернику несколько раз в неделю, снижается вероятность возникновения проблем с памятью. Также стало известно, что люди, выпивающие каждый день кофе, отличаются внимательностью и сосредоточенностью.

Грецкие орехи — отличный источник белка и в них много полезных жиров. Эксперимент, который проводился Калифорнийским университетом (Лос-Анджелес), показал, что добровольцы, употребляющие данный продукт, могли лучше ориентироваться, были более творческими и мотивированными. В грецких орехах содержится альфа-линоленовая кислота, тип омега-3 жирных кислот, снижающий высокое АД и защищающий артерии.
 
 
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Информацией поделились специалисты Гарвардской медицинской школы.
 
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