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«У России есть хорошие возможности для вмешательства в дела Беларуси»

14.04.2021 15:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Россия располагает хорошими возможностями для вмешательства во внутренние дела Беларуси, говорится в ежегодном докладе о глобальных угрозах безопасности Соединенных Штатов Америки, подготовленном офисом директора Национальной разведки США в сотрудничестве с Разведывательным сообществом.

«У России есть хорошие возможности для вмешательства в дела Беларуси»
Фото pixabay.com

Беларусь упоминается в главе «о провокационной деятельности России» в разделе, посвященном ее действиям на региональном и глобальном уровнях.

«На пространстве бывшего Советского Союза у Москвы есть хорошие возможности для усиления своей роли на Кавказе, вмешательства во внутренние дела Беларусь, если она сочтет это необходимым, и дальнейших действий по дестабилизации Украины на фоне зашедших в тупик переговоров об урегулировании ситуации и вялотекущих боевых действий», — отмечено в документе.

Авторы доклада подчеркивают, что с 2006 года РФ использует энергетику «в качестве инструмента внешней политики для понуждения к сотрудничеству и принуждения государств к переговорам».

Среди прочего Россия «использует в своей внешней политике строительство ядерных реакторов в качестве инструмента мягкой силы».

Прогнозируя угрозы нацбезопасности США, американская разведка предположила, что для продвижения своих интересов или подрыва интересов Соединенных Штатов Америки и союзников Россия задействует целый комплекс средств и методов.

Ими могут быть «кампании влияния, разведывательное и контртеррористическое сотрудничество, военная помощь и совместные учения, операции при участии наемников, убийства, торговля оружием».

«Россия, вероятно, продолжит расширять свое глобальное присутствие в военной, разведывательной, торговой, энергетической сферах и в области безопасности, а также налаживать партнерские отношения с союзниками и противниками США для достижения своих целей. Особо примечательно в этом плане растущее стратегическое сотрудничество с Китаем», — говорится в докладе.

О действиях России во время политического кризиса в Беларуси неоднократно высказывался генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг.

На пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран НАТО 1 декабря 2020 года у главы секретариата спросили, видит ли альянс возможность российского военного вмешательства в Беларусь на фоне протестов против режима Лукашенко. Столтенберг ответил, что «народ Беларуси должен определять будущее своей страны. Здесь не должно быть никакого иностранного вмешательства. И, разумеется, Россия не должна вмешиваться в демократические процессы и пытаться подавлять волю белорусского народа».

На следующий день ситуация в Беларуси стала одной из тем очередного заседания министров иностранных дел государств — членов альянса. По ее итогам генеральный секретарь НАТО коротко отметил, что «и Минск, и Москва должны уважать право белорусского народа определять свое собственное будущее — через инклюзивный политический диалог».

На пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран НАТО 24 марта этого года Столтенберг охарактеризовал действия РФ в регионе таким образом: «За границей Россия подрывает и дестабилизирует своих соседей, включая Украину, Грузию и Республику Молдова. Она поддерживает репрессии против Беларуси и пытается вмешаться в регион Западных Балкан».

В свою очередь официальные представители России неоднократно обвиняли страны Запада во вмешательстве во внутренние дела Беларуси, заявляли о заинтересованности РФ в урегулировании ситуации в соседней стране, в том числе путем предложенной Лукашенко конституционной реформы.

 

 

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Теги: Минск
 
 
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Об этом говорится в докладе, подготовленном офисом директора Национальной разведки США в сотрудничестве с Разведывательным сообществом.
 
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