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Парламент Чехии не поддержал квоты для отечественных товаров в супермаркетах

14.04.2021 15:39 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Чешские депутаты отклонили планы относительно требований к супермаркетам продавать преимущественно продукты питания местного производства.

Парламент Чехии исключил эту норму из законопроекта о качестве продуктов питания, чтобы избежать конфликтов с Европейской комиссией о правилах единого рынка ЕС, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

В целом законопроект направлен на предотвращение двойных стандартов продуктов питания - проблему, о которой некоторые восточные члены Европейского Союза говорят на протяжении многих лет, утверждая, что продукты более низкого качества, нежелательные для потребителей в богатых западных странах ЕС, продавались на более бедных восточных рынках.

Большинство законодателей проголосовали за отмену квот во вторник после негативной реакции со стороны других членов ЕС. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш также выразил несогласие с поправкой.

Одним из крупнейших производителей продуктов в Чехии является Agrofert, конгломерат, который включает сельскохозяйственные, химические, пищевые и медийные компании, который принадлежал Бабишу, пока он не передал его в трастовые фонды в 2017 году.

Квоты заставили магазины площадью более 400 квадратных метров предлагать как минимум 55% товаров местного производства, таких как фрукты, овощи, молоко или мясо.

Отказ от квот приветствовали такие бизнес-группы, как Чешская конфедерация торговли, которые утверждали, что это будет работать против конкуренции в магазинах.

Противники также утверждали, что они принесут сверхприбыли крупным отечественным производителям, поднимут цены, вызовут дефицит и нарушат правила внутреннего рынка ЕС, что может привести к санкциям.

 
 
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Чешские депутаты отклонили планы относительно требований к супермаркетам продавать преимущественно продукты питания местного производства.
 
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