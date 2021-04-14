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Задержаны гродненские журналисты Анджей Писальник и Инесса Тодрик
Источник материала: Партизан
Задержаны журналисты Анджей Писальник и Инесса Тодрик-Писальник, передает "
В каком правовом статусе находятся журналисты, пока неизвестно.
Анджей Писальник и Инесса Тодрик-Писальник сотрудничают с польскими медиа. В семье воспитывается несовершеннолетний сын, пишет
14 апреля гродненская прокуратура сообщила, что официально предупредила Анджея Писальника за его высказывания в начале апреля 2021-го на польских радиостанциях "Radio 24" и "Radio 4".
По мнению прокуратуры, их содержание "противоречит требованиям законодательства Республики Беларусь о национальных меньшинствах и о противодействии экстремизму".
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Задержаны журналисты Анджей Писальник и Инесса Тодрик-Писальник, передает "Белсат". Их перевезли из Гродно в Минск, а перед этим в квартире Писальников состоялся...
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