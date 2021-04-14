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Нагнетание напряженности: что не так с заявлением Минобороны о нарушении воздушной границы?

14.04.2021 15:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство обороны Беларуси обвинило Польшу в нарушении воздушной границы государства 12 апреля.

Однако, как пишет военный обозреватель Егор Лебедок, такие инциденты происходили с обоих сторон и ранее и решались без «вынесения сора из избы».

По сообщению Министерства обороны, 12 апреля 2021 г. в 20 ч 45 мин зафиксирован факт нарушения Государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве со стороны Польши неустановленным воздушным судном, которое в дальнейшем возвратилось на польскую территорию. 

В связи с данным инцидентом  в Министерство обороны был вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Польши в Республике Беларусь, которому было заявлено о необходимости проведения разбирательства по данному факту и информирования белорусской стороны о его результатах.

Уместно вспомнить недавнюю аналогичную историю. В августе 2020 года начальник департамента международного военного сотрудничества  Министерства обороны Олег Воинов в отношении обвинения со стороны Литвы в нарушении ее воздушного пространства беларусским вертолетом сообщил следующее: «Беларусь безосновательно обвинена в нарушении литовского воздушного пространства. ...  

При этом у нас иногда случаются инциденты в воздушном пространстве с польской стороной. Однако Польша ведет себя конструктивно, все вопросы решаются за столом переговоров без «вынесения сора из избы». По линии связи соответствующих дежурных служб, которая, кстати, есть и с литовской стороной.». Вот так, ранее даже в период обострения аналогичные вопросы с Польшей решались тихо и мирно, без громких слов. 

Стоит напомнить, что для в том числе и таких случаев специально подписано Техническое соглашение между Министерством обороны Республики Беларусь и Министерством национальной обороны Республики Польша об обмене информацией о воздушной обстановке вблизи совместной государственной границы и полетах военных воздушных судов в воздушном пространстве Республики Беларусь и Республики Польша. И, судя по словам Воинова, оно работало.

Поэтому, в данном случае словами Воинова можно сказать, что Беларусь повела себя не конструктивно, "вынесла сор из избы". Такое громкое заявление и вызов польского военного атташе - скорее просто очередной пропагандистский крик: «Запад - враг».

Upd. Оперативное командование ВС Польши в твиттере заявило: "Военные самолеты вечером 12.04 текущего года не выполняли полетов вблизи государственной границы между Польшей и Беларусью".
 
 
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Министерство обороны Беларуси обвинило Польшу в нарушении воздушной границы государства 12 апреля.
 
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