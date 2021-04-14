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Подполковник МВД: Переходить на сторону народа будут целыми подразделениями
Источник материала: Партизан
Способны ли белорусские силовики выполнять самостоятельную политическую роль?
Об этом в программе "Размова" на телеканале
Сегодня силовые структуры – основная опора власти Лукашенко. Будут ли они вместе до конца? И да, и нет – считает гость студии. Система не монолитна, у нее есть собственные проблемы, решить которые сегодняшние власти не способны.
«Уверяю вас: придет день, когда переходить на сторону народа будут целые подразделения. Сейчас система напоминает брошенный в горячую воду кусок мыла. Что с мылом происходит, всем понятно», – считает Юрий Гуща.
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Способны ли белорусские силовики выполнять самостоятельную политическую роль?
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