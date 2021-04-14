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Апрель: уже уехали 15%. Треть не собирается назад

14.04.2021 15:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как показало анкетирование, из страны уехало 14,8% опрошенных айтишников. При этом за последние месяцы доля специалистов, которые не хотят возвращаться, катастрофически выросла.

Апрель: уже уехали 15%. Треть не собирается назад
фото носит иллюстративный характер
Треть уехавших пока не решили, возвращаться ли обратно. Ещё треть уже определились: останутся за границей при любом раскладе. Хотя ещё три месяца назад доля таких специалистов была в 4 раза меньше, пишет dev.by

В анкетировании приняли участие 1778 ИТ-специалистов. 42% респондентов работают/работали в аутсорсинговых компаниях, треть — в продуктовых. Большинство респондентов — разработчики.

По данным анкеты, большинство из уехавших специалистов, почти 90% (89,8%), покинули страну после событий августа 2020 года. 

Кто уехал

Большинство релокантов — «элита» белорусского ИТ-сектора. Среди всех уехавших 38% — специалисты уровня Senior. На втором месте специалисты уровня Middle (27,3%), на третьем — специалисты уровня Lead (26,5%).

На первом месте в рейтинге релокантов по специальностям — DevOps Engineer. Из всех DevOps Engineer, которые участвовали в анкетировании, 18% уже за границей. 

Популярные направления

Польша остается для белорусских айтишников самым популярным вариантом для переезда. Её выбрали больше половины релокантов. Причем за последние три месяца процент уехавших в Польшу айтишников вырос.

Украина и Литва остаются в топ-3 самых популярных локаций для белорусских айтишников, но с большим отставанием от Польши. 

В топ-5 самых популярных локаций по итогам апрельского анкетирования оказалась Грузия. Некоторые сотрудники нашли варианты для работы в Испании, Бельгии Сербии, Италии, Черногории, Болгарии. 

Когда назад?

Почти 33% ИТ-специалистов пока не определились, возвращаться ли в Беларусь и когда.

Ещё треть уехавших специалистов не исключают возможности  возвращения, но при условии, что в стране нормализуется ситуация. Правда, большинство в этой категории готовы ждать нормализации не больше года-двух.

4 человека сообщили, что вернутся в любом случае: им некомфортно за границей. 

30% возвращаться не собираются.

Доля специалистов, которые не хотят возвращаться, катастрофически выросла. Ещё в сентябре прошлого года категорически против возвращения в Беларуси высказались только 2% релокантов, в январе этого года около 8%.

Кто участвовал в анкетировании 

Developer (software engineer) — 45,4%              
Team Lead/Tech Lead — 8,7%                 
QA Specialist — 7,6%  
QA Automation Engineer — 4,7%
 Project Manager — 4,2%  
DevOps Engineer — 3,4%
 Business Analyst — 3,2%  
 C-Level — 2,5%   
 Architect —  2,0% 
Product Manager/Product Owner — 1,9% 
 Data Scientist — 1,8%   
 Delivery Manager — 1,8%  
 Другая — 1,7%    
 Designer — 1,6%    
 Resource Manager — 1,5%                                   
Marketing Specialist — 1,3%
HR Specialist/Recruiter — 1,2%                                            
System Administrator — 1,2%  
 UI/UX Designer — 1,0% 
 Sales/Business Development Manager — 0,7%  
 Account Manager — 0,6%
 Support Specialist — 0,6%         
 DataBase/Administrator — 0,4% 
 System Analyst — 0,3%  
Technical Writer — 0,3%  
PR Specialist/Manager — 0,2%                             
Copywriter — 0,1%
       

Профессиональный уровень         

Senior — 33,4%
Middle — 31,5%
Lead — 20,9%
Junior — 8,3%
C-level — 6,0%

Численность человек в компании   

Более 1000 — 33,2% 
101-500 — 24,9%
11-50 — 13,3%
51 -100 — 11,2%
501 -1000 — 8,7%
У компании нет офиса — 3,1%
До 10 — 3,0%
Я фрилансер — 2,4%
 
 
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Как показало анкетирование, из страны уехало 14,8% опрошенных айтишников. При этом за последние месяцы доля специалистов, которые не хотят возвращаться,...
 
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