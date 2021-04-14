Поступил гадко: Козловский признался, что расстался с возлюбленной

Источник материала: Sputnik Беларусь

Российский актер Данила Козловский шокировал фанатов неожиданным откровением: актер признался, что разорвал отношения со своей девушкой Ольгой Зуевой.

Недавно состоялась презентация нового фильма Козловского – "Чернобыль". На тусовке собрались друзья и коллеги, среди которых не оказалось избранницы звезды. Напомним, что после рождения дочки пара перестала жить вместе – Ольга осталась в США, а Данила улетел в Россию, после чего появились слухи о его измене с Оксаной Акиньшиной.

Козловский решил расставить все "точки над i" и рассказал о наболевшем: актер наконец признался, что разорвал отношения с матерью своего ребенка.

"Я поступил несправедливо по отношению к ней, но Оля этого не заслужила. Я бы даже сказал, что гадко", – с грустью заметил Козловский, но так и не рассказал, что послужило причиной расставания.

Напомним, что дочь сценаристки и актера – Ода-Валентина родилась в марте 2020 года. А вот изменил ли Козловский на самом деле или же это догадки фанатов – пока неизвестно.

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