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Жители США засняли падение метеорита, который пролетел очень близко к Земле
Источник материала: Tut.by
Метеорит пролетел над американским городом Уэст-Палм-Бич (штат Флорида). Видео с падением небесного тела опубликовал твиттере репортёр CBS Джей О’Брайн, сообщает
Падение также зафиксировали камеры домофнов и видеорегистраторы в других городах Америки. Многие сообщили о последовавшем звуке взрыва,
По их мнению, размер метеорита
Астроном проекта Virtual Telescope Project Джанлука Маси отметил, что это было «очень близко». Маси заснял метеорит, когда он находился на расстоянии более 186 тысяч миль от Земли. «Астероиды, пролетающие так близко к нашей планете — редкое явление. В 2021 году таких явлений уже было четыре. Этот астероид является самым большим по сравнению с другими», — сказал он USA Today.
НАСА
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По версии учёных, он ничему не угрожал.
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