Мужчина заплатил $550 тысяч за дом, но получил только половину. И она выглядит странно

Источник материала: Onliner

Житель Сиднея Бишну Арьял целых 10 лет копил на дом своей мечты в пригороде, чтобы в итоге получить настоящее недоразумение. Строительная компания предложила ему заселиться в здание, которое выглядит так, как будто его соорудили лишь наполовину. Заказчик недоволен, а прохожие фотографируют странно выглядящий особняк.

Бишну Арьял 10 лет назад переехал в Австралию из Непала и все это время собирал деньги, чтобы вселиться в собственный дом в пригороде Сиднея. Участок обошелся ему примерно в $300 тыс. Еще $250 тыс. мужчина заплатил строительной компании, которая обязалась сдать коттедж под ключ. Приехав на площадку спустя три года, Арьял, по его собственным словам, «чуть не потерял сознание». Вместо отдельно стоящего особняка он увидел объект, выглядящий построенным лишь наполовину.





Как оказалось, девелопер — местная компания Zac Homes — действительно обязался построить для Арьяла свободно стоящее здание, но затем выяснилось, что это не соответствует требованиям местного муниципального совета. Согласно им, на данном участке было возможно возведение лишь дуплекса, сблокированного дома, вторая половина которого заняла бы соседний участок. По каким-то причинам от сооружения своей половины соседи отказались, что в итоге и привело к появлению столь необычно выглядящего коттеджа.





Строительная компания утверждает, что предупреждала Арьяла об изменениях в проекте и присылала ему всю необходимую документацию. Как оказалось, тот не стал с ней внимательно знакомиться, потому что «доверял» застройщику. В настоящее время незадачливый непалец вынужден въехать в свою половину несостоявшегося пока дуплекса, а Zac Homes получила волну хейта в социальных сетях, несмотря на то, что все необходимые требования она выполнила. К тому же сейчас компания предлагает расстроенному клиенту финансовую компенсацию за моральные терзания.



