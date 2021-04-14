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Олег Марусев. Фото: wikipedia.org

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Умер известный советский телеведущий Олег Марусев Известный советский и российский телеведущий Олег Марусев умер на 77-м году жизни. Об этом в своем Instagram сообщил актер Станислав Садальский. Олег Марусев. Фото:...

родился в 1944 году в Ташкенте. Окончил театральное училище, работал конферансье в джаз-оркестрах под управлением Эдди Рознера (в Москве и Гомеле).Затем получил образование режиссера и театроведа, позже ушел на телевидение, где проработал 35 лет. Вел программы «Концерт после концерта», «С песней по жизни», «После смены», «Под знаком зодиака», «Пойми меня», «Щедрое лото» и «Щедрый миг», «Старая квартира», «Преферанс по пятницам».Также снимался в сериалах «Графиня де Монсоро», «Марш Турецкого», «Гибель империи» и других.