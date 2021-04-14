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Умер известный советский телеведущий Олег Марусев

14.04.2021 16:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Известный советский и российский телеведущий Олег Марусев умер на 77-м году жизни. Об этом в своем Instagram сообщил актер Станислав Садальский.

Умер известный советский телеведущий Олег Марусев

Олег Марусев. Фото: wikipedia.org

Олег Марусев родился в 1944 году в Ташкенте. Окончил театральное училище, работал конферансье в джаз-оркестрах под управлением Эдди Рознера (в Москве и Гомеле).

Затем получил образование режиссера и театроведа, позже ушел на телевидение, где проработал 35 лет. Вел программы «Концерт после концерта», «С песней по жизни», «После смены», «Под знаком зодиака», «Пойми меня», «Щедрое лото» и «Щедрый миг», «Старая квартира», «Преферанс по пятницам».

Также снимался в сериалах «Графиня де Монсоро», «Марш Турецкого», «Гибель империи» и других.
 
Теги: Гомель
 
 
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Известный советский и российский телеведущий Олег Марусев умер на 77-м году жизни. Об этом в своем Instagram сообщил актер Станислав Садальский. Олег Марусев. Фото:...
 
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