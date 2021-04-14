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Егор Лебедок: Сейчас не хватает только покушения на Ленина
Источник материала: UDF
Егор Лебедок / Еврорадио
— С точки зрения логики схема выглядела так: мы народ уже взрывали, детей взрывали, детские площадки, ещё кого-то… Сейчас не хватает только покушения на Ленина. После которого сразу же за день — куча указов, постановлений совнаркома по уничтожению белой гвардии. И сейчас для логики наращивания террористической угрозы идейно не хватает чего-то аналогичного. Какого-то символического “покушения” на Лукашенко, кого-то из вышестоящих, из его окружения. Я подчёркиваю: символического. Ни в коем случае не призываю кого-то делать это.
Эксперт полагает, что в этой логике есть один важный нюанс. Любое происшествие такого рода люди склонны “повесить” на государство. Так произошло, например, со взрывом в минском метро, случившимся 10 лет назад.
— Когда ведешь террор против собственного народа, любой взрыв, любая поломка всегда будет вешаться на тебя, условно говоря. Неважно, стоят за терактом силовики, либо это действительно Коновалов, либо ещё кто-то третий, может быть даже так, — продолжает Лебедок. — Все же прекрасно помнят и крыс в ведре, и прорыв джипа с территории Украины, и чего там только не было. Постоянно были угрозы, угрозы, имитации угроз. В том числе и вагнеровцы, которые бегают в лесах. Это чисто политика террора. И логично в такой политике с кем связывать? Ну только с тобой, если ты ведешь такую политику. Даже если кто-то сделал это другой, не он, все равно будет атрибуция на него.
Впрочем, по мнению Лебедка, “покушение” не изменит сложившийся в белорусском обществе “баланс сил”. Например, оно вряд ли поспособствует тому, чтобы силовики получили больше полномочий. Ведь после принятия последних поправок в белорусское законодательство “у них и так полномочия “стреляй — не хочу””.
С другой стороны, государственная пропаганда может вспомнить месседж о “сакральной жертве”, который она продвигала в первые дни после выборов. Только в нынешней ситуации он будет отзеркален — “жертва” может быть найдена среди высокопоставленных госслужащих, а “бенифициарами” могут быть объявлены противники Александра Лукашенко, заинтересованные в продолжении уличных протестов.
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Впрочем, по мнению эксперта, “покушение” не изменит сложившийся в белорусском обществе “баланс сил”.
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