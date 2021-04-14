Источник материала: UDF



Егор Лебедок / Еврорадио

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Егор Лебедок: Сейчас не хватает только покушения на Ленина Впрочем, по мнению эксперта, “покушение” не изменит сложившийся в белорусском обществе “баланс сил”.

— С точки зрения логики схема выглядела так: мы народ уже взрывали, детей взрывали, детские площадки, ещё кого-то… Сейчас не хватает только покушения на Ленина. После которого сразу же за день — куча указов, постановлений совнаркома по уничтожению белой гвардии. И сейчас для логики наращивания террористической угрозы идейно не хватает чего-то аналогичного. Какого-то символического “покушения” на Лукашенко, кого-то из вышестоящих, из его окружения. Я подчёркиваю: символического. Ни в коем случае не призываю кого-то делать это.Эксперт полагает, что в этой логике есть один важный нюанс. Любое происшествие такого рода люди склонны “повесить” на государство. Так произошло, например, со взрывом в минском метро, случившимся 10 лет назад.— Когда ведешь террор против собственного народа, любой взрыв, любая поломка всегда будет вешаться на тебя, условно говоря. Неважно, стоят за терактом силовики, либо это действительно Коновалов, либо ещё кто-то третий, может быть даже так, — продолжает Лебедок. — Все же прекрасно помнят и крыс в ведре, и прорыв джипа с территории Украины, и чего там только не было. Постоянно были угрозы, угрозы, имитации угроз. В том числе и вагнеровцы, которые бегают в лесах. Это чисто политика террора. И логично в такой политике с кем связывать? Ну только с тобой, если ты ведешь такую политику. Даже если кто-то сделал это другой, не он, все равно будет атрибуция на него.Впрочем, по мнению Лебедка, “покушение” не изменит сложившийся в белорусском обществе “баланс сил”. Например, оно вряд ли поспособствует тому, чтобы силовики получили больше полномочий. Ведь после принятия последних поправок в белорусское законодательство “у них и так полномочия “стреляй — не хочу””.С другой стороны, государственная пропаганда может вспомнить месседж о “сакральной жертве”, который она продвигала в первые дни после выборов. Только в нынешней ситуации он будет отзеркален — “жертва” может быть найдена среди высокопоставленных госслужащих, а “бенифициарами” могут быть объявлены противники Александра Лукашенко, заинтересованные в продолжении уличных протестов.