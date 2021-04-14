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Пинское дело. Обвинение запросило для фигурантов до шести с половиной лет колонии
Источник материала: Навiны
Обвинение запросило для 14 фигурантов «пинского дела» наказание в виде лишения свободы от пяти с половиной до шести с половиной лет, сообщает правозащитный сайт
Рассмотрение дела началось 23 марта в суде Московского района Бреста. Четырнадцать жителей Пинска обвиняются по ч. 2 ст. 293 УК. Им вменяется в вину участие в массовых беспорядках в ночь на 10 августа 2020 года, «выразившихся в непосредственном совершении насилия над личностью, погромах, уничтожении имущества» (
По версии обвинения, 14 фигурантов дела, «приняв 9 августа 2020 года участие в несанкционированном массовом мероприятии у здания Пинского райисполкома, грубо нарушили общественный порядок», «устроили погромы, нанесли сотрудникам милиции удары руками, ногами и различными предметами — досками, палками, уличными ящиками, фрагментами тротуарной плитки и бетонных парапетных плит, бутылками, камнями, металлическими изделиями и арматурой», после этого «умышленно уничтожили и повредили транспортные средства и иное имущество, принадлежавшие ОВД, физическим и юридическим лицам».
Максимальное наказание по ч. 2 ст. 293 УК — до восьми лет лишения свободы. 14 апреля обвинение запросило для:
Все 14 человек признаны политзаключенными.
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Богнат, Соловей и Михайлов полностью не признали вину, остальные — признали частично. Некоторые объяснили, что не собирались наносить травмы сотрудникам милиции, а били только по щитам, другие не соглашались с количеством нанесенных ударов. Они также не признали предварительный умысел и сговор.
Потерпевшими по делу выступают 109 сотрудников милиции, большинству которых причинен вред, не повлекший кратковременного расстройства здоровья. На суде всех милиционеров допрашивали через видеосвязь. Сотрудники милиции и чиновники требуют от обвиняемых материальную компенсацию примерно на 530 тысяч рублей, отмечает БелаПАН.
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