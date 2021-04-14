В Гродно задержали журналистов Инессу Тодрик-Писальник и Анджея Писальника

В Гродно задержаны журналисты Инесса Тодрик-Писальник и Анджей Писальник, сообщает телеграм-канал «Белсат».



Инесса Тодрик-Писальник и Анджей Писальник. Фото: БАЖ

Утром 14 апреля в их квартире провели осмотр, после чего журналистов отвезли в Минск.

В каком правовом статусе они находятся, пока неизвестно.

Накануне Анджея Писальника вызвали в гродненскую прокуратуру, где официально предупредили о недопущении высказываний, которые могут противоречить требованиям законодательства Беларуси о национальных меньшинствах и противодействии экстремизму. В сообщении на сайте Генпрокуратуры отмечается, что в начале апреля в эфире польских радиостанций Radio 24 и Radio 4 Писальник высказал «ряд суждений, цель которых — возбудить у населения национальную вражду и рознь на языковой почве, сформировать неприязнь и недоверие к представителям органов государственной власти Республики Беларусь, распространить ложную информацию об их деятельности».

Уточняется, что журналист заявил о начатой в белорусских СМИ широкомасштабной пропаганде против Польши. «И делается это для того, чтобы "создать образ поляков как людей второй категории". Дескать, белорусская пропаганда хочет очернить поляков в глазах общества и сделать их врагами народа, "как было в сталинские времена"», — говорится в сообщении прокуратуры.

Инесса Тодрик-Писальник и Анджей Писальник сотрудничают с польскими медиа. Анджей Писальник также является руководителем Федерации польских медиа на Востоке и пресс-секретарем неформального Союза поляков Беларуси. У них несовершеннолетний сын.