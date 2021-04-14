ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Гродно задержали журналистов Инессу Тодрик-Писальник и Анджея Писальника

14.04.2021 16:03 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В Гродно задержаны журналисты Инесса Тодрик-Писальник и Анджей Писальник, сообщает телеграм-канал «Белсат».

В Гродно задержали журналистов Инессу Тодрик-Писальник и Анджея Писальника
Инесса Тодрик-Писальник и Анджей Писальник. Фото: БАЖ

Утром 14 апреля в их квартире провели осмотр, после чего журналистов отвезли в Минск.

В каком правовом статусе они находятся, пока неизвестно.

Накануне Анджея Писальника вызвали в гродненскую прокуратуру, где официально предупредили о недопущении высказываний, которые могут противоречить требованиям законодательства Беларуси о национальных меньшинствах и противодействии экстремизму. В сообщении на сайте Генпрокуратуры отмечается, что в начале апреля в эфире польских радиостанций Radio 24 и Radio 4 Писальник высказал «ряд суждений, цель которых — возбудить у населения национальную вражду и рознь на языковой почве, сформировать неприязнь и недоверие к представителям органов государственной власти Республики Беларусь, распространить ложную информацию об их деятельности».

Уточняется, что журналист заявил о начатой в белорусских СМИ широкомасштабной пропаганде против Польши. «И делается это для того, чтобы "создать образ поляков как людей второй категории". Дескать, белорусская пропаганда хочет очернить поляков в глазах общества и сделать их врагами народа, "как было в сталинские времена"», — говорится в сообщении прокуратуры.

Инесса Тодрик-Писальник и Анджей Писальник сотрудничают с польскими медиа. Анджей Писальник также является руководителем Федерации польских медиа на Востоке и пресс-секретарем неформального Союза поляков Беларуси. У них несовершеннолетний сын.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродно задержаны журналисты Инесса Тодрик-Писальник и Анджей Писальник, сообщает телеграм-канал «Белсат».
 
Новости дня
Новости разные
 
Задержаны гродненские журналисты Анджей Писальник и Инесса Тодрик
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by