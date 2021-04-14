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Как в Китае: школьная учительница-депутат предложила фильтровать интернет

14.04.2021 16:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Марина Васько, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по образованию, культуре и науке, предложила создать в Беларуси «информационный щит» по примеру Китая.



Депутат заявила, что «определенная часть молодых людей, да и в целом белорусского общества, подвергшись информационному воздействию деструктивных интернет-ресурсов, приняла участие в протестных акциях». 

И добавила, что «киберугрозы сейчас представляют первостепенную опасность для нашего общества».

По мнению Васько, на уровне государства должен быть создан «информационный щит, который бы противостоял киберугрозам». При этом пример по обеспечению информационной безопасности предлагается позаимствовать у Китая — точнее, проекта «Золотой щит».

— Эффект обособленного развития китайского интернета? Абсолютное большинство пользователей уже не нуждается в запрещенной информации, западные ресурсы перестали интересовать людей, потому что в стране была создана своя полноценная информационная экосистема. Там и коммуникационно-развлекательный интернет-ресурс, и социальная сеть, и поисковик, — говорит Васько в интервью sb.by. — Параллельно с созданием такого «информационного щита» мы можем разрабатывать собственный патриотический контент, обучать блогеров, воспитывать новых лидеров мнений. Это не быстрый и очень затратный путь, но, во-первых, успехи в развитии той же КНР очевидны, а во-вторых, нам дороже этого не сделать.


Справочно. В «Википедии» уточняется: проект «Золотой щит» (неофициальное название — «Великий китайский файрвол») — это система фильтрации содержимого интернета в КНР. 

Разработка проекта была начата в 1998 году, а в 2003 году он был введен в эксплуатацию по всей стране. Проект включает несколько подсистем: систему управления безопасностью, систему информирования о правонарушениях, систему контроля выхода и ввода, информационную систему мониторинга, систему управления трафиком.

Марина Васько до своего "депутатства" работала учителем белорусского языка и литературы, заместителем директора по учебной работе в гимназии № 2 Бреста.
 
Теги: Брест
 
 
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Марина Васько, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по образованию, культуре и науке, предложила создать в Беларуси...
 
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