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Карбалевич: Беларуский режим сжигает мосты

14.04.2021 16:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Спецслужбами Беларуси задержаны Александр Федута и Юрий Зенкович. Оба сейчас находятся в СИЗО КГБ.

Карбалевич: Беларуский режим сжигает мосты
В общем-то ситуация уже давно для Беларуси не новая, если бы не одно "но"...

Из ряда бесконечных задержаний эти выбиваются тем, что задержаны Федута и Зенкович были в Москве. И проводили это задержание не российские силовики, а, как утверждается, именно белорусские.

Что не так с задержанием Федуты и Зенковича и почему российская сторона никак не комментирует операцию на своей территории белорусских спецслужб? 

На эти и другие вопросы Еврорадио отвечает политический аналитик Валерий Карбалевич.
 
 
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Спецслужбами Беларуси задержаны Александр Федута и Юрий Зенкович. Оба сейчас находятся в СИЗО КГБ.
 
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