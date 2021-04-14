Карбалевич: Беларуский режим сжигает мосты

В общем-то ситуация уже давно для Беларуси не новая, если бы не одно "но"...





Из ряда бесконечных задержаний эти выбиваются тем, что задержаны Федута и Зенкович были в Москве. И проводили это задержание не российские силовики, а, как утверждается, именно белорусские.





Что не так с задержанием Федуты и Зенковича и почему российская сторона никак не комментирует операцию на своей территории белорусских спецслужб?





Еврорадио отвечает политический аналитик Валерий Карбалевич. На эти и другие вопросыотвечает политический аналитик







